隱藏成功鎮優美海岸線　玉水橋部落多功能聚會所今啟用

▲玉水橋部落多功能聚會所今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮第10座聚會所「玉水橋部落多功能聚會所」，28日舉辦隆重啟用典禮。台東縣縣長饒慶鈴表示，玉水橋聚會所是縣內第144座聚會所，另有15座聚會所也陸續動工興建，將在112年底前完成，屆時全縣部落聚會所涵蓋率將超過9成，數量為全國最多，讓族人擁有更多更完善的活動場所。

今日啟用的玉水橋聚會所位在優美的成功鎮海岸，聚落內的阿美族人多由南方阿美族聚落遷徙過來，包含東河鄉都蘭、長濱鄉膽曼、關山鎮以及成功鎮的重安及嘉平等地，由各地居民集結而成的新聚落，雖然規模不大，但豐年祭仍是部落重要的文化傳承活動，因此，台東縣縣政府爭取568萬元為玉水橋部落興建聚會所，成為成功鎮內第10座聚會所(成功共有14個部落)。

原民處補充，此座玉水橋部落聚會所，除完成鋼棚聚會所，另設置舞台、廁所及無障礙設施等。聚會所朝多功能方式設計，面海背山的特殊位置是大自然給予的聖地，族人不用在簡陋的帳篷下進行活動，還提供長者順暢的無障礙設施。我們會將部落族人的期待化為推動的力量，加速進行「一部落一聚會所」，盼與部落族人們齊心發揚原住民族文化，讓部落祭儀代代傳承，也持續推動照護長者的文健站，讓長者有學習及娛樂空間，生活更多元豐富。