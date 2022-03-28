　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東關山、池上明起加開快篩站　4／9公務人員運動大會取消

▲台東縣疫情升溫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣疫情升溫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣28日新增2本土案例(另有昨日下午2例中央今天列入案號)，包括上午接獲關山慈濟醫院通報1名確診，以及1位在初鹿快篩陽性後送PCR採檢確診。縣長饒慶鈴表示，已緊急進行疫調並持續匡列，也將於29日起在關山衛生所旁、池上福原聚會所設置快篩站，請足跡重疊者及當地鄉親盡速前往快篩。

饒慶鈴召開疫情記者會說明，27日天台東6例確診者為卑南家庭群聚案，包括母子、2位協助照顧者，以及兩位工作友人案22950及22951(分別為60歲及50多歲女性)，均無症狀且足跡單純，往返住家與工作果園之間；28日中午再新增1例70多歲女性，在初鹿快篩站篩檢陽性後PCR採檢確診，足跡持續疫調中，目前卑南家庭群聚案累計7名確診。初鹿快篩站將持續開設27日起至28日15時共計篩檢1374人，其中1人確診、10人快篩陽性待PCR檢驗。

而關山新增案23029(50多歲女性)，因出現頭痛、喉嚨痛等症狀在28日就醫確診。由於個案為池上職訓外燴班學員，也在關山市場2樓上課，目前職訓班停課14天，已匡列同住家人3人、外燴班33人、關山市場二樓同學24人居家隔離並採檢，共計匡列60人。為因應關山確診案，縣府將於明天起在關山衛生所旁、池上福原聚會所開設快篩站，時間為8:30至11:30、13:30至17:30，呼籲足跡重疊或活動範圍在關山池上相關區域的民眾前往篩檢。

饒慶鈴表示，台東疫情升溫，縣府再度成立台東、關山、成功、大武4個防疫專責救護隊，分區負責、降低感染風險，另提出各項防疫加嚴措施，包括即日起各公私立納骨塔(堂)除入厝或移厝外，不開放入內，已協調各公所在戶外增設供桌及棚架，請鄉親分流掃墓或採線上追思；即日起至4月10日醫院與長照機構禁止探病探視，但有手術等經評估具特殊需求者，經醫療機構同意可例外；校園即日起至4月10日不對外開放，國中小畢旅、縣內外教學參訪及競賽須提報防疫計畫；縣府於28日起連3天加強八大行業稽查，並取消4月9日台東縣公務人員運動大會。

最後饒慶鈴也呼籲鄉親，做好個人防護、完整接種疫苗才是最好保護自己與家人的方法，務必勤洗手戴口罩、落實實聯制，完整接種疫苗可降低重症及死亡風險，請大家盡速接種第3劑。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
不是第一次！威爾史密斯當眾「甩他巴掌」　畫面全拍下
克里斯壞嘴有劇本？　被呼巴掌網讚：反應超神
快訊／大S、具俊曄正式登記！　結婚紀念日曝光
22歲AV女優突宣布引退！　刪光IG所有貼文
快訊／北市疫苗預約系統明起開放　可選高端、莫德納
快訊／北市+3分布士林、內湖、萬華　40多歲女Ct值14.8
快訊／台東疫情擴大！　今本土+4足跡曝光
快訊／奧斯卡真的怒了！　發聲譴責威爾史密斯
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

帶領新住民體驗「農業首都」之美　移民署籲不可私寄越洋豬肉

「復興號」功成身退！明日花蓮開出最末班車　紀念套票被秒殺

校園食材登錄平台推動　台東縣兩項評比獲績優肯定

台東關山、池上明起加開快篩站　4／9公務人員運動大會取消

台塑「鄰麥寮五鄉居民疾病預防篩檢」　4月起跑2400鄉親受惠

南投縣提升防疫作為　出入特定場所須出示3劑疫苗證明+每周快篩

台南市勞工局新南向關懷訪視　攜手移民署保障外籍生

通訊軟體交友竟遭恐嚇詐騙　南警攔阻李女被騙4萬案

不要雞屎味！雲林縣議會審議畜場管理自治條例　40民眾冒雨拉布條

急救成功率提升五倍！花蓮培訓各級救護員　3年挽救42個家庭

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

帶領新住民體驗「農業首都」之美　移民署籲不可私寄越洋豬肉

「復興號」功成身退！明日花蓮開出最末班車　紀念套票被秒殺

校園食材登錄平台推動　台東縣兩項評比獲績優肯定

台東關山、池上明起加開快篩站　4／9公務人員運動大會取消

台塑「鄰麥寮五鄉居民疾病預防篩檢」　4月起跑2400鄉親受惠

南投縣提升防疫作為　出入特定場所須出示3劑疫苗證明+每周快篩

台南市勞工局新南向關懷訪視　攜手移民署保障外籍生

通訊軟體交友竟遭恐嚇詐騙　南警攔阻李女被騙4萬案

不要雞屎味！雲林縣議會審議畜場管理自治條例　40民眾冒雨拉布條

急救成功率提升五倍！花蓮培訓各級救護員　3年挽救42個家庭

威爾史密斯怒甩頒獎人巴掌　蔣萬安：兩人都有錯！

上海浦東「過夜費」曝光！　老闆砸錢穩股市「睡公司一晚8千」

鄭怡靜、李昱諄女雙好威　WTT球星挑戰賽挺進8強

【英語多益通】交通違規第一名！違停英文怎麼說？

帶領新住民體驗「農業首都」之美　移民署籲不可私寄越洋豬肉

快時尚品牌遞補中華電信　砸錢設點信義威秀商圈

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子低頭看崩潰：老天不公平

不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

投資客打到退場　自住需求成為王道

《名偵探柯南：萬聖節的新娘》台灣6月30日上映...網：暑假趕快來

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

林右昌居隔道心聲　2決定斷傳播鏈

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

牌樓遭吊車撞掉　網酸：千萬不要恢復原狀

30年資深律師常照倫推新書　一窺法庭之間的博弈攻防

謝龍介：給他一次機會做比較4年不好「換人」

雲林14歲少年負氣離家　下田做工賺生活費

嗨翻嘉義我要+1！青年市集活動登場

黃偉哲歡迎購買台南優質農特精品

台南市環保局開辦「微型保險」

高雄男「呆坐桃園超商」　警通知家屬帶回

通訊軟體交友竟遭恐嚇詐騙

安平警八大行業臨檢稽查違規28件送裁罰

雲林縣議會審議畜場管理自治條例　40人冒雨拉抗議

台東關山、池上明起加開快篩站

更多熱門

相關新聞

初鹿快篩站採檢1374人「1陽性」　還有10人檢驗中

初鹿快篩站採檢1374人「1陽性」　還有10人檢驗中

台東今新增4例確診，除昨天縣長饒慶鈴宣布的初鹿家庭群聚衍生、確診舅公果園2員工遭感染外，另還有2例確診，其中50多歲的女子今早經關山慈濟醫院通報，採檢PCR後確診；另一例則為70多歲的女性，經由快篩站發現，下午2時許才PCR確診，目前還在疫調中，沒有案號。饒慶鈴指出，從昨天到今天下午3時止，初鹿專案快篩站一共篩檢1374人，其中23人陽姓，經進一步PCR採檢後，結果為1人陽性、12人陰性，另還有10人尚在檢驗中。

即／台東+4！　關山婦曾北上陪女兒看病

即／台東+4！　關山婦曾北上陪女兒看病

LIVE／台東釋迦園2員工確診　饒慶鈴最新說明

LIVE／台東釋迦園2員工確診　饒慶鈴最新說明

強震害洗腎者跋涉　她花5千元買便當送長輩

強震害洗腎者跋涉　她花5千元買便當送長輩

快訊／台東縣府：清明不開放納骨塔入內祭拜

快訊／台東縣府：清明不開放納骨塔入內祭拜

關鍵字：

確診 快篩 台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

第94屆奧斯卡完整得獎名單

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面