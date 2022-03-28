台東關山、池上明起加開快篩站　4／9公務人員運動大會取消

▲台東縣疫情升溫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣28日新增2本土案例(另有昨日下午2例中央今天列入案號)，包括上午接獲關山慈濟醫院通報1名確診，以及1位在初鹿快篩陽性後送PCR採檢確診。縣長饒慶鈴表示，已緊急進行疫調並持續匡列，也將於29日起在關山衛生所旁、池上福原聚會所設置快篩站，請足跡重疊者及當地鄉親盡速前往快篩。

饒慶鈴召開疫情記者會說明，27日天台東6例確診者為卑南家庭群聚案，包括母子、2位協助照顧者，以及兩位工作友人案22950及22951(分別為60歲及50多歲女性)，均無症狀且足跡單純，往返住家與工作果園之間；28日中午再新增1例70多歲女性，在初鹿快篩站篩檢陽性後PCR採檢確診，足跡持續疫調中，目前卑南家庭群聚案累計7名確診。初鹿快篩站將持續開設27日起至28日15時共計篩檢1374人，其中1人確診、10人快篩陽性待PCR檢驗。

而關山新增案23029(50多歲女性)，因出現頭痛、喉嚨痛等症狀在28日就醫確診。由於個案為池上職訓外燴班學員，也在關山市場2樓上課，目前職訓班停課14天，已匡列同住家人3人、外燴班33人、關山市場二樓同學24人居家隔離並採檢，共計匡列60人。為因應關山確診案，縣府將於明天起在關山衛生所旁、池上福原聚會所開設快篩站，時間為8:30至11:30、13:30至17:30，呼籲足跡重疊或活動範圍在關山池上相關區域的民眾前往篩檢。

饒慶鈴表示，台東疫情升溫，縣府再度成立台東、關山、成功、大武4個防疫專責救護隊，分區負責、降低感染風險，另提出各項防疫加嚴措施，包括即日起各公私立納骨塔(堂)除入厝或移厝外，不開放入內，已協調各公所在戶外增設供桌及棚架，請鄉親分流掃墓或採線上追思；即日起至4月10日醫院與長照機構禁止探病探視，但有手術等經評估具特殊需求者，經醫療機構同意可例外；校園即日起至4月10日不對外開放，國中小畢旅、縣內外教學參訪及競賽須提報防疫計畫；縣府於28日起連3天加強八大行業稽查，並取消4月9日台東縣公務人員運動大會。

最後饒慶鈴也呼籲鄉親，做好個人防護、完整接種疫苗才是最好保護自己與家人的方法，務必勤洗手戴口罩、落實實聯制，完整接種疫苗可降低重症及死亡風險，請大家盡速接種第3劑。