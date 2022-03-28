快訊／台東初鹿快篩站採檢1374人！揪出1例確診　還有10人檢驗中

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東今新增4例確診，除昨天縣長饒慶鈴宣布的初鹿家庭群聚衍生、確診舅公果園2員工遭感染外，另還有2例確診，其中50多歲的女子今早經關山慈濟醫院通報，採檢PCR後確診；另一例則為70多歲的女性，經由快篩站發現，下午2時許才PCR確診，目前還在疫調中，沒有案號。饒慶鈴指出，從昨天到今天下午3時止，初鹿專案快篩站一共篩檢1374人，其中23人陽姓，經進一步PCR採檢後，結果為1人陽性、12人陰性，另還有10人尚在檢驗中。

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

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饒慶鈴表示，今新增的4例中，有2例為昨天記者會上宣布的果園員工，另外2位則是分別為今早關山慈濟醫院通報的50多歲女子，為案23029，該女接種3劑莫德納疫苗，昨夜出現頭痛、喉嚨痛、鼻塞等症狀，上午前往醫院就診，經採檢後確診，Ct值還在檢驗中；該案初步匡列60人。

而另一個案為70多歲的女子，該女今才由初鹿快篩站採出、下午2時許複驗後確診，目前還未有案號，詳細疫調正在進行中。

饒慶鈴指出，昨天初鹿快篩站篩檢488人，全部陰性；今上午採611人，13人快篩陽，進一步PCR僅1案確診，12人呈現陰性；截至今下午3時，快篩站一共採檢1374人，有23人陽性，複驗後揪出1例確診，目前還有10人複驗中。