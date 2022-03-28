校園食材登錄平台推動　台東縣兩項評比獲績優肯定

▲校園食材登錄平台推動，台東縣兩項評比績優肯定。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣配合教育部國民及學前教育署「校園食材登錄平臺」推動績效卓著，經評定榮獲「績優縣市食登細心王」第1名及「食登全勤王」第2名，全國僅有4縣市上榜，其中台東縣雙雙上榜，獲得佳績。台東縣長饒慶鈴感謝各學校午餐人員辛勞，未來將持續把關午餐食材，讓學生及家長安心、放心。

台東縣長饒慶鈴表示，確保校園食安一直是縣府的重要政策。謝謝中央對縣府團隊的肯定，也要特別感謝各國中小學校與廠商的配合。台東縣配合校園食材登錄平台推動，針對國中小學校午餐食材每日進行把關，要求做到天天上傳午餐食材，食材資訊完整詳細，讓家長與民眾可以透過平臺清楚瞭解學校午餐每日吃得食材來源與產地。

教育處進一步說明，食登細心王係評選當年度食材資訊「完整率」前3名，食登全勤王排行榜則為當年度食材上傳「上線率」前3名。教育部校園食材登錄平台網站(https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/)為開放式網頁，資訊內容包括食材品名、使用標章、製造商、供應商及原產地(國)等，家長及民眾可逕至平臺瞭解學校午餐食材使用情形。

教育處處長林政宏指出，台東縣將持續配合教育部國教署校園食材登錄平臺推動，使學校午餐食材公開透明化，並推行學校午餐使用國產可溯源食材政策，為學校午餐食材把關，讓學生吃得營養、健康又安心，請家長及民眾放心。