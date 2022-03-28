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【廣編】百萬網紅拚了！大蛇丸、胡椒首任一日店長　迎戰鄉民老婆

▲▼ 【廣編】百萬網紅拚了！大蛇丸、胡椒首任一日店長　迎戰鄉民老婆 。（圖／品牌提供）

圖、文／統一企業提供

超商飲料霸主「純喫茶」與人氣手搖品牌白巷子、TEA'S 原味聯手推出6款限定手搖，開賣後立即掀起全台瘋買熱潮，3/26舉行「喫茶達人PK賽」一日店長活動，再度引爆社群話題！本次活動邀請百萬級網紅蛇丸、胡椒現身站台，對決知名Youtube頻道「臺灣尋奇」中的「鄉民老婆」—唄姬、Inna，神級卡司即將笑料登場。4位網紅也分享對戰賽的致勝秘訣，有粉絲從未見過的少女心大蛇丸、「喝茶」老司機胡椒，還有唄姬、Inna以Q彈嚼勁和奇招「斬男」，激烈戰況超逗趣！3/26大蛇丸及胡椒今日下午在白巷子(三重三和店)開始販售，唄姬、Inna也在TEA'S原味(三重力行店)開跑活動，即日起可以上純喫茶Facebook粉絲專頁留言預測獲勝隊伍，就有機會抽純喫茶乙盒，粉絲們千萬不要錯過！純喫茶超狂跨界聯名手搖，夠新鮮才敢現調！

3/26(六)快來品嚐4位人氣網紅為你親手調製的新鮮好茶！網紅大蛇丸及胡椒在白巷子(三重三和店)開始販售；網紅唄姬、Inna也在TEA'S原味(三重力行店)開始販售，限時活動千萬別錯過！

在3/26激烈的「一日店長」對戰賽後，誰是獲勝隊伍？快到純喫茶Facebook粉絲專頁的「獲勝預測」發文下留言猜測，猜對的民眾就有機會抽到純喫茶650ml乙盒(7入)！4/5將會在YouTube頻道大蛇丸的影片中揭曉獲勝隊伍，詳情請鎖定純喫茶Facebook粉絲專頁 (https://lihi1.com/cVpgN)。
 

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