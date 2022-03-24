屢傳要賣！家樂福「已編預算」年拚開20家超市　JASONS5月先改名

▲JASONS Market Place最快4月公開新品牌名。（圖／翻攝Google街景）

記者蕭筠／台北報導

外媒報導法國零售商家樂福（Carrefour）台灣區業務持股出售對象是在地少數股東，但持股40%的統一集團日前低調回應沒有聽說相關消息。對此，家樂福開發暨資產總監徐良彬今（24）日出席春酒餐敘時受訪表示，員工真的都不知情，不過強調今年度展店預算都已編列，預計開出15至20家超市，意指併購案並不影響家樂福在台發展，同步透露JASONS Market Place最快4月就會公布新品牌名、5月開始進行換裝。

▲家樂福今年預計再展15至20家超市。（圖／記者蕭筠攝）

徐良彬表示家樂福今年展店計畫預算都已編列，「是按原計劃進行。」預計要再展出15至20家家樂福超市，並以6都為主要據點開店，他透露去年頂好超市改裝過後的業績已有雙位數成長，今年則會把重心放在JASONS Market，原因是接手JASONS後經過部分商品調整，像是今年過年販售日本麝香葡萄，業績可是和量販店差不多，「是非常有潛力的通路，數據也滿樂觀的，期待後很好的表現。」目前家樂福在台共有68家量販店、249家超市及25間JASONS Market。

而針對JASONS Market品牌名將在今年底到期，徐良彬也表示全新品牌名字已經註冊，同樣選用英文名，最快4月會公布，5月開始進行換裝，最快11月前全面換裝完畢，門市經營部分則保留現有優點，像是進口商品、特殊商品、有機商品等都不會有變動，同時針對民眾在意的外包裝進行優化，也計劃販售輕食、提供代客料理等，今年預計再開1門市，未來則以每年開2門市作為發展目標。

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