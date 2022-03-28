台南市環保局開辦「微型保險」　建構弱勢資收個體戶安全網

▲台南市環保局為「資收關懷計畫」之個體戶，建構社會安全網，開辦「微型保險」，公部門承擔保費，提供涵括醫療、失能及身故等之基礎保障，減輕意外事故帶來的衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為「資收關懷計畫」之個體戶，建構社會安全網，2022年3月起與保險公司合作開辦「微型保險」，由公部門承擔保費，提供涵括醫療、失能及身故等之基礎保障，減輕意外事故帶來的衝擊，目前332名資收關懷個體戶將持續投保。

市長黃偉哲表示，資源回收個體戶穿梭大街小巷撿收回收物，可說是第一線環保尖兵，相對的也較容易發生意外。資收個體戶不少經濟弱勢者，在中央與地方多方努力下，「微型保險」提供基礎保障，增加個體戶安全感，顯示政府照顧弱勢之心。

環保局針對資收個體戶開辦的「微型保險」，每年每人保費223元，提供最高3萬元實支實付的醫療保障，若意外造成失能或身故，可申請10萬元至50萬元不等的保險金。環保局透露，有的微型保險並未提供「醫療」給付，但該資收個體戶「微型保險」有醫療給付。

環保局針對資收關懷計畫之資收個體戶開辦之微型保險，納保條件為，低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民身份、無配偶年所得在35萬以下及家庭年所得70萬元以下任一資格者。環保局長謝世傑表示，尚未參加保險的資收個體戶，環保局歡迎隨時洽詢並會給予相關協助。

經濟弱勢者符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙任一資格者，願意從事資源回收工作，3月28日起至6月30日前都可向環保局或各區清潔隊報名參加「資源關懷計畫」，通過審者，所回收的資收物，每人每月最高可獲5千元補助。洽詢電話：06.2686751轉1623或各區清潔隊。