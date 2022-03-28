　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市環保局開辦「微型保險」　建構弱勢資收個體戶安全網

▲台南市環保局為「資收關懷計畫」之個體戶，建構社會安全網，開辦「微型保險」，公部門承擔保費，提供涵括醫療、失能及身故等之基礎保障，減輕意外事故帶來的衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局為「資收關懷計畫」之個體戶，建構社會安全網，開辦「微型保險」，公部門承擔保費，提供涵括醫療、失能及身故等之基礎保障，減輕意外事故帶來的衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為「資收關懷計畫」之個體戶，建構社會安全網，2022年3月起與保險公司合作開辦「微型保險」，由公部門承擔保費，提供涵括醫療、失能及身故等之基礎保障，減輕意外事故帶來的衝擊，目前332名資收關懷個體戶將持續投保。

▲台南市環保局為「資收關懷計畫」之個體戶，建構社會安全網，開辦「微型保險」，公部門承擔保費，提供涵括醫療、失能及身故等之基礎保障，減輕意外事故帶來的衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，資源回收個體戶穿梭大街小巷撿收回收物，可說是第一線環保尖兵，相對的也較容易發生意外。資收個體戶不少經濟弱勢者，在中央與地方多方努力下，「微型保險」提供基礎保障，增加個體戶安全感，顯示政府照顧弱勢之心。

環保局針對資收個體戶開辦的「微型保險」，每年每人保費223元，提供最高3萬元實支實付的醫療保障，若意外造成失能或身故，可申請10萬元至50萬元不等的保險金。環保局透露，有的微型保險並未提供「醫療」給付，但該資收個體戶「微型保險」有醫療給付。

▲台南市環保局為「資收關懷計畫」之個體戶，建構社會安全網，開辦「微型保險」，公部門承擔保費，提供涵括醫療、失能及身故等之基礎保障，減輕意外事故帶來的衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局針對資收關懷計畫之資收個體戶開辦之微型保險，納保條件為，低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民身份、無配偶年所得在35萬以下及家庭年所得70萬元以下任一資格者。環保局長謝世傑表示，尚未參加保險的資收個體戶，環保局歡迎隨時洽詢並會給予相關協助。

經濟弱勢者符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙任一資格者，願意從事資源回收工作，3月28日起至6月30日前都可向環保局或各區清潔隊報名參加「資源關懷計畫」，通過審者，所回收的資收物，每人每月最高可獲5千元補助。洽詢電話：06.2686751轉1623或各區清潔隊。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
歐盟5國被點名！　普丁：俄羅斯軍隊可在「2天內」部署
一開始在笑！　威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」
獨／陳零九請辭《食尚玩家》！　小禎接手主持人　
「一團白霧照」挨罰未繫安全帶　駕駛不服！原始清晰檔曝光
快訊／基隆二信中學+6！　全校累計9人染疫
威爾史密斯揍人「台下大咖反應曝」！　她表情最驚恐
台灣女星名字登上奧斯卡！　導演興奮感謝
威爾史密斯夫妻「開放式關係」　老婆小王是兒子好友
威爾史密斯賞巴掌「1句話」網封真男人：他被扁剛好
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市警落實防疫措施　強力稽查舞廳、酒店等行業

【廣編】嗨翻嘉義我要+1！青年市集活動　熱鬧登場

民進黨屏東縣長初選倒數　「趨勢民調」周春米40.1%領先、莊瑞雄26.7%第二

台南市環保局開辦「微型保險」　建構弱勢資收個體戶安全網

清明祭祖墓地火警頻傳　無人機空投水袋供民眾滅火

30年不輪替有違民主　謝龍介：給他一次機會做比較4年不好「換人」

清明連假加強交通疏導　合歡山杜鵑花季將首度實施高乘載管制

曾保花東3年無災！北天宮新建108層天梯　徐榛蔚傅崐萁點燈

沒打3劑疫苗不准進入　花蓮警稽查17家特種營業場所

2022台灣國際蘭展亮麗登場　黃偉哲歡迎購買台南優質農特精品

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

破200例！本土創今年新高+83　陳時中：八大行業需打第三劑

嘉市警落實防疫措施　強力稽查舞廳、酒店等行業

【廣編】嗨翻嘉義我要+1！青年市集活動　熱鬧登場

民進黨屏東縣長初選倒數　「趨勢民調」周春米40.1%領先、莊瑞雄26.7%第二

台南市環保局開辦「微型保險」　建構弱勢資收個體戶安全網

清明祭祖墓地火警頻傳　無人機空投水袋供民眾滅火

30年不輪替有違民主　謝龍介：給他一次機會做比較4年不好「換人」

清明連假加強交通疏導　合歡山杜鵑花季將首度實施高乘載管制

曾保花東3年無災！北天宮新建108層天梯　徐榛蔚傅崐萁點燈

沒打3劑疫苗不准進入　花蓮警稽查17家特種營業場所

2022台灣國際蘭展亮麗登場　黃偉哲歡迎購買台南優質農特精品

鄉土劇女星消失6年　回歸《黃金歲月》自爆已「兒孫滿堂」

台3線阿婆灣車禍事故頻傳　警加強取締2天抓14件違規

王毅訪尼泊爾推跨境鐵路加快修建　喜馬拉雅山長隧道為最大挑戰

德國擬採購以色列「鐵穹防禦系統」　攔截率高達9成

他嘲笑威爾史密斯愛妻不是第1次！克里斯6年前酸潔達　往事全被挖

42歲老將普荷斯有望返老東家　傳與紅雀簽一年7千萬合約

嘉市警落實防疫措施　強力稽查舞廳、酒店等行業

【廣編】長群30年暖心鉅獻「長群樂樂」公開即熱銷9成

台中14期重劃區地價暴衝　自然人買商業地單價破百萬

大媽「家門口炒菜」鍋具放地上！理由傻爆眼　網：顛覆三觀

地方熱門新聞

林右昌居隔道心聲　2決定斷傳播鏈

牌樓遭吊車撞掉　網酸：千萬不要恢復原狀

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

30年資深律師常照倫推新書　一窺法庭之間的博弈攻防

謝龍介：給他一次機會做比較4年不好「換人」

高雄男「呆坐桃園超商」　警通知家屬帶回

黃偉哲歡迎購買台南優質農特精品

台南市環保局開辦「微型保險」

安平警八大行業臨檢稽查違規28件送裁罰

雲林14歲少年負氣離家　下田做工賺生活費

屏東婦深夜睡不著蹲街角　警一舉動讓她超感動

沒打3劑勿入　花蓮警稽查17家特種營業場所

台南永康中正南路、中華路口有陷阱

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

更多熱門

相關新聞

台南做工行善團接力修繕不停歇

台南做工行善團接力修繕不停歇

為落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，由台南市勞工局成立的「做工行善團」集結各工會犧牲假日暖心為弱勢族群修屋，本週仍不停歇的為安南區、善化區、學甲區及白河區進行房屋修繕，27日做工行善團兵分四路作業。

黃偉哲出席優秀青年表揚活動

黃偉哲出席優秀青年表揚活動

台南永康中正南路、中華路口有陷阱

台南永康中正南路、中華路口有陷阱

台南水道博物館花旗木走精緻路線

台南水道博物館花旗木走精緻路線

台南東山道路雨後濕滑　鐵牛車跌落2米深山路

台南東山道路雨後濕滑　鐵牛車跌落2米深山路

關鍵字：

台南環保局微型保險弱勢資收個體戶安全網

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

第94屆奧斯卡完整得獎名單

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

即／台中2歲女童脖子遭線纏繞　無生命跡象送醫搶救

12歲女遭性侵產嬰　DNA揭悲劇真相

快儲水！高雄28日起「3區停水」

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面