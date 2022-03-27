　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南「科技執法」受質疑　永康中正南路、中華路口有陷阱

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

有林姓民眾投訴位在台南市永康區中正南路與中華路口「科技執法」有陷阱，林男收到1張「機車未依規定兩段式左轉罰單」，林男指出該路口非傳統路口，他騎車行經該處依規定停等綠燈，才騎往中正南路往中正北路方向行駛，卻吃上罰單，林男指控該路口標示不清，害很多民眾跟他一樣誤騎被告發，應檢討改善。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

林男指出他日前收到1張交通違規單，指他2022年2月3日上午7時32分許，行經台南市永康區中正南路與中華路口未依規定2段式左轉，依道交條例第48條第1項2款告發，罰600元。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

林男對此罰單感到訝異，因他每天早上上班騎車都會經過該處，都是沿中華路騎到中華路、中正南路口，先在中華路口的機車停等區停等紅燈，等中正南路口號誌變綠燈才往中正南路方向行駛，並往中正北路騎行，他並不知道該處需「兩段式左轉」，他也沒看到該路口對側的地上有畫「機車待轉區」，只有一個白色的長方形框，提供該路口機車停等用，實在看不出該路口需兩段式左轉。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

林男表示，永康區中正南路與中華路口並非傳統的十字路口，沿中華路行駛到該路口，要往中華路方行駛是要右轉，但往中正南路卻近乎「直行」，當中正南路路口方向亮綠燈時，中華路口的燈號也是綠燈，這很容易讓民眾誤判是可以「直行」行駛，而非「兩段式左轉」。如警方依此規定執行，那就會有很多人像他一樣，收到罰單才知道該處需要「兩段式左轉」，那豈不是有很多人在不明規定的情況下受罰，那該路口豈不成為陷害民眾的交通「陷井」？是不是應該要重新檢視標線、標誌、號誌…是否得宜，有沒有改善空間，讓民眾一眼就可以明白該路口的兩段式左轉規定，讓民眾被罰也能心服口服？林男表示罰單他已繳清，他也會遵守機車兩段式左轉規定。　

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市交警大隊指出，該路口係「科技執法」路段，警方審視林姓民眾的違規行為係依據道路交通管理處罰條例第4條第1、2項、第48條第1項2款、道路交通安全規則第99條第2項等梘定，行經需機車兩段式左轉路段未依標誌、標線、號誌指示行駛而被告發600元罰鍰。警方.呼籲：「機車左轉非小事，切記採用兩段式」，建議當民眾行經內側車道設有「禁行機車」標誌或標線，或路口設有機車兩段式左轉圖示，以及三快車道以上單行道路，行駛於慢車道的機車，都應該以兩段式左轉彎，以避免因貪快不願再等一次紅燈，冒險違規左轉，致行車動線交織遭對向或後方車輛擦撞事故發生，呼籲民眾為保障自身及他人安全，應落實遵守交通規則。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲中華路路口右側及中正南路往中華路方向的路口，機車停等區內，並非寫上「機車待轉區」等字樣，也難以讓民眾一眼可以看出該路口需「兩段式左轉」。

記者實地到爭議路口訪視，該路口中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式牌；此外該路口並非傳統十字路口，確實有讓機車騎士「誤判」的可能，如果非並常經過該路口的民眾，真的會綠燈一亮就往中正南路方向「直行」，而未依規定採兩段式左轉。現場就有多名騎士採「直行」方式行駛，如依交大所指，這些騎士都將會收到未依規定兩段式左轉的罰單。而中華路路口右側及中正南路往中華路方向的路口，機車停等區內，並沒有寫上「機車待轉區」等字樣，也難以讓民眾一眼可以看出該路口需「兩段式左轉」。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市區其他機車需兩段式左轉路口，「機車兩段式左轉」圖示設置點並不相同，是隨燈桿設置而有所不同，而「機車待轉區」的字樣，絕大部分都有設置。。

經訪視台南市區其他機車需兩段式左轉路口，「機車兩段式左轉」圖示設置點並不相同，是隨燈桿設置而有所不同。燈桿設置在路口側邊的圖示，機車族就很容易看到，但如設在路中央分隔島燈桿上，該圖示就會在汽車道上方，機車族要從遠方才能看到，騎近路口反而會疏於注意，而「機車待轉區」的字樣，絕大部分都有設置。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

綜而觀之，台南市永康區中正南路與中華路口，確實有標示機車需兩段式左轉告示，警方告發林姓民眾在法理上沒有問題，但民眾指控的機車兩段式左轉告示圖示設置位置、未明顯標示「機車待轉區」等無法讓明民眾，能一眼明白該路口係要機車兩段式左轉，因而「誤判」行駛方式觸法的情況是存在的。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

交通執法是干涉性作為，被民眾所不喜是人之常情，因此「法、理、情」的兼顧是執法者應有的基本素養，處罰是手段，教育民眾不違法才是執法的目的，在周延一切執法條件，但民眾仍不願守法，這就是民眾的問題，該罰則罰。但以同理心去了解民眾違規行為是個案，還是通案，是否有「隱情」，是否有改善調整的空間，讓執法條件沒有任何疑義，讓民眾確實去遵守，這也是市府有關單位的責任。黃偉哲市長的「視民如親」、方仰寧市警局長的「民眾小事就是警察的大事」之為民服務理念，是否能真能落實於基層，則有待觀察。

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
快訊／基隆疫情擴大「警察普篩中」！　林右昌要居隔10天
快訊／新北最新足跡曝！　711、麥當勞、好市多
快訊／和平醫院護理師感染源找到了！　基因定序曝
快訊／警察小吃店累計27群聚！　陳時中：八大行業需打第三劑
快訊／樹林科技廠群聚增至22例！　陳時中：社區影響需評估
快訊／台東爆家族群聚「4人染疫」　感染源不明　
快訊／今確診破200！本土暴增83例、境外120
快訊／基隆二信中學「2學生確診」！全校緊急停課採檢
LIVE／本土疫情連環爆！　陳時中緊急說明
正妹逃家賣身拍謎片　親爸爆氣買兇殺女兒
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團接力修繕不停歇　愛心修屋助安居

黃偉哲出席優秀青年表揚活動　傾聽需求打造台南為青年宜居城市

台南「科技執法」受質疑　永康中正南路、中華路口有陷阱

吸引東漂人！台東新建整建8大親子公園　導入全齡共享思維

提昇救災效能　南消善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練

台南東山道路雨後濕滑　鐵牛車跌落2米深山路側翻

立委蘇巧慧專程南下　陪朱明宏台南市場拜票獲熱情迴響

酒駕新法將上路！花蓮警錄美聲廣播+垃圾車　宣導酒駕零容忍

塔塔加玉山杜鵑即將盛開　玉管處邀民眾走春踏青賞花瀑美景

八八風災罹難者家屬贈「正義女神」　周春米：受之沉重

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

見對向車「開遠光」閃燈提醒　三煞攔車叫囂怒砸：以為挑釁

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

笑笑直播洩「小玉最新近況」！ 換臉風波後復出：很少有他的消息了

台南做工行善團接力修繕不停歇　愛心修屋助安居

黃偉哲出席優秀青年表揚活動　傾聽需求打造台南為青年宜居城市

台南「科技執法」受質疑　永康中正南路、中華路口有陷阱

吸引東漂人！台東新建整建8大親子公園　導入全齡共享思維

提昇救災效能　南消善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練

台南東山道路雨後濕滑　鐵牛車跌落2米深山路側翻

立委蘇巧慧專程南下　陪朱明宏台南市場拜票獲熱情迴響

酒駕新法將上路！花蓮警錄美聲廣播+垃圾車　宣導酒駕零容忍

塔塔加玉山杜鵑即將盛開　玉管處邀民眾走春踏青賞花瀑美景

八八風災罹難者家屬贈「正義女神」　周春米：受之沉重

企聯射箭協會青年隊初登場　蘇思敏、楊凱涵聯手收下開門紅

簡廷芮「照吃垃圾食物」養胎不養肉菜單公開！懷孕只胖7kg…幕後功臣是她

台大醫建議設「停損點」！　陳時中曝集中檢疫所將只收確診者

林右昌要繼續居隔10天！基隆警察小吃店疫情擴大「員警普篩中」

婦人過馬路遭機車撞倒　兩造都說「綠燈才走」監視器揪真相

快訊／本土+83！新北最新足跡曝　711、麥當勞、好市多、健身工廠

雨天出巡歐告頭頂「台東米雨帽」　吸睛整路近看憨臉炸出萌暈網

一口氣暴增83例「還要共存嗎？」　1族群拒絕：一開放會完蛋

媽聞藥粉超苦汪卻「光速舔光」　網見瓦斯桶身形笑了：果然不挑食

趁「夜市大亨」江欽良落難　員工3年汙走854萬公款下場出爐

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

地方熱門新聞

Earth Hour台南熱響應

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

立委蘇巧慧陪朱明宏台南市場拜票

台南永康中正南路、中華路口有陷阱

北海岸國小說故事比賽　學生唱做俱佳驚豔全場

南消善用市府待拆建築物落實搜救訓練

雲林14歲少年負氣離家　下田做工賺生活費

清明掃墓萬金石恐湧人車潮　金山警啟動交管措施

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

八八風災罹難者家屬贈「正義女神」給周春米

新竹台大湳雅院區 將設「國家級照護中心」

白蝦歉收泰國蝦夯　嘉義布袋餐廳推新菜色

埔心國小慶80生日　「永遠第一獎」校友現身

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

更多熱門

相關新聞

台南水道博物館花旗木走精緻路線

台南水道博物館花旗木走精緻路線

繼前波櫻花盛開後後，台南山上花園水道博物館內的花旗木也開始熱情綻放，雖然數量不多，但搭配遊園小火車，獨特景致也吸引大批民眾爭相拍攝留影。

台南東山道路雨後濕滑　鐵牛車跌落2米深山路

台南東山道路雨後濕滑　鐵牛車跌落2米深山路

立委蘇巧慧陪朱明宏台南市場拜票

立委蘇巧慧陪朱明宏台南市場拜票

Earth Hour台南熱響應

Earth Hour台南熱響應

台南最亮和最安全的參選人合體

台南最亮和最安全的參選人合體

關鍵字：

台南科技執法質疑永康中正南路中華路陷阱

讀者迴響

熱門新聞

《寶貝四千金》李依瑾突宣布當媽

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

快訊／今確診破200例！本土暴增83例、境外120例

眾量級爆分手　Andy反常舉動震驚了

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

連千毅生日趴驚見「長腿妹整場掉半球」！

她腹痛掛急診…竟成「清醒植物人」！

邱澤當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光

北極上空平流層暖變！鄭明典：這次有點意外

最新清明連假天氣出爐　這天「全台有雨」

俄羅斯小弟被打了！總統急求普丁增援協防

案22555足跡曝光　信義區百貨全遭殃

展榮突喊「我們結婚了」揭女方身份

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

混亂推擠搶購7900元聯名錶！　爆插隊衝突：我們認識的怎樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面