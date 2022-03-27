台南「科技執法」受質疑　永康中正南路、中華路口有陷阱

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

有林姓民眾投訴位在台南市永康區中正南路與中華路口「科技執法」有陷阱，林男收到1張「機車未依規定兩段式左轉罰單」，林男指出該路口非傳統路口，他騎車行經該處依規定停等綠燈，才騎往中正南路往中正北路方向行駛，卻吃上罰單，林男指控該路口標示不清，害很多民眾跟他一樣誤騎被告發，應檢討改善。

林男指出他日前收到1張交通違規單，指他2022年2月3日上午7時32分許，行經台南市永康區中正南路與中華路口未依規定2段式左轉，依道交條例第48條第1項2款告發，罰600元。

林男對此罰單感到訝異，因他每天早上上班騎車都會經過該處，都是沿中華路騎到中華路、中正南路口，先在中華路口的機車停等區停等紅燈，等中正南路口號誌變綠燈才往中正南路方向行駛，並往中正北路騎行，他並不知道該處需「兩段式左轉」，他也沒看到該路口對側的地上有畫「機車待轉區」，只有一個白色的長方形框，提供該路口機車停等用，實在看不出該路口需兩段式左轉。

林男表示，永康區中正南路與中華路口並非傳統的十字路口，沿中華路行駛到該路口，要往中華路方行駛是要右轉，但往中正南路卻近乎「直行」，當中正南路路口方向亮綠燈時，中華路口的燈號也是綠燈，這很容易讓民眾誤判是可以「直行」行駛，而非「兩段式左轉」。如警方依此規定執行，那就會有很多人像他一樣，收到罰單才知道該處需要「兩段式左轉」，那豈不是有很多人在不明規定的情況下受罰，那該路口豈不成為陷害民眾的交通「陷井」？是不是應該要重新檢視標線、標誌、號誌…是否得宜，有沒有改善空間，讓民眾一眼就可以明白該路口的兩段式左轉規定，讓民眾被罰也能心服口服？林男表示罰單他已繳清，他也會遵守機車兩段式左轉規定。

台南市交警大隊指出，該路口係「科技執法」路段，警方審視林姓民眾的違規行為係依據道路交通管理處罰條例第4條第1、2項、第48條第1項2款、道路交通安全規則第99條第2項等梘定，行經需機車兩段式左轉路段未依標誌、標線、號誌指示行駛而被告發600元罰鍰。警方.呼籲：「機車左轉非小事，切記採用兩段式」，建議當民眾行經內側車道設有「禁行機車」標誌或標線，或路口設有機車兩段式左轉圖示，以及三快車道以上單行道路，行駛於慢車道的機車，都應該以兩段式左轉彎，以避免因貪快不願再等一次紅燈，冒險違規左轉，致行車動線交織遭對向或後方車輛擦撞事故發生，呼籲民眾為保障自身及他人安全，應落實遵守交通規則。

▲中華路路口右側及中正南路往中華路方向的路口，機車停等區內，並非寫上「機車待轉區」等字樣，也難以讓民眾一眼可以看出該路口需「兩段式左轉」。

記者實地到爭議路口訪視，該路口中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式牌；此外該路口並非傳統十字路口，確實有讓機車騎士「誤判」的可能，如果非並常經過該路口的民眾，真的會綠燈一亮就往中正南路方向「直行」，而未依規定採兩段式左轉。現場就有多名騎士採「直行」方式行駛，如依交大所指，這些騎士都將會收到未依規定兩段式左轉的罰單。而中華路路口右側及中正南路往中華路方向的路口，機車停等區內，並沒有寫上「機車待轉區」等字樣，也難以讓民眾一眼可以看出該路口需「兩段式左轉」。

▲台南市區其他機車需兩段式左轉路口，「機車兩段式左轉」圖示設置點並不相同，是隨燈桿設置而有所不同，而「機車待轉區」的字樣，絕大部分都有設置。。

經訪視台南市區其他機車需兩段式左轉路口，「機車兩段式左轉」圖示設置點並不相同，是隨燈桿設置而有所不同。燈桿設置在路口側邊的圖示，機車族就很容易看到，但如設在路中央分隔島燈桿上，該圖示就會在汽車道上方，機車族要從遠方才能看到，騎近路口反而會疏於注意，而「機車待轉區」的字樣，絕大部分都有設置。

綜而觀之，台南市永康區中正南路與中華路口，確實有標示機車需兩段式左轉告示，警方告發林姓民眾在法理上沒有問題，但民眾指控的機車兩段式左轉告示圖示設置位置、未明顯標示「機車待轉區」等無法讓明民眾，能一眼明白該路口係要機車兩段式左轉，因而「誤判」行駛方式觸法的情況是存在的。

交通執法是干涉性作為，被民眾所不喜是人之常情，因此「法、理、情」的兼顧是執法者應有的基本素養，處罰是手段，教育民眾不違法才是執法的目的，在周延一切執法條件，但民眾仍不願守法，這就是民眾的問題，該罰則罰。但以同理心去了解民眾違規行為是個案，還是通案，是否有「隱情」，是否有改善調整的空間，讓執法條件沒有任何疑義，讓民眾確實去遵守，這也是市府有關單位的責任。黃偉哲市長的「視民如親」、方仰寧市警局長的「民眾小事就是警察的大事」之為民服務理念，是否能真能落實於基層，則有待觀察。