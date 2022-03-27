台南做工行善團接力修繕不停歇　愛心修屋助安居

▲台南市勞工局成立的「做工行善團」不停歇的為安南區、善化區、學甲區及白河區進行房屋修繕作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，由台南市勞工局成立的「做工行善團」集結各工會犧牲假日暖心為弱勢族群修屋，本週仍不停歇的為安南區、善化區、學甲區及白河區進行房屋修繕，27日做工行善團兵分四路作業。

獨居於白河區關仔嶺的中年李姓案主，因多年前車禍造成創傷症候群及下肢行走障礙，多年來案主無法就業，只能依靠微薄之身障津貼生活。其所居住之鐵皮屋齡已有30年，屋頂老舊破損經常漏水，案主無經濟能力自行修繕。南市「做工行善團」獲報後經勘查，昨日已由金屬志工前往修繕，改善案家房屋漏水問題，完成第171戶修繕。

善化區78歲王太太，因多年前車禍造成行走上不便，老舊失修的古厝無完善的如廁盥洗空間，造成生活上很大的不便。案主領有中低收老人津貼，無經濟能力可以改善居住環境。做工行善團接力修繕，正懿企業有限公司也贊助房間、浴室拉門。今日電氣志工完成電線配置、燈具及衛浴安裝施工，加上油漆志工將牆壁油漆粉刷，完成第172戶修繕，給案家一個安居的住所。

學甲區45年次未婚獨居案主。因疾病關係案主右腳腳趾已切除，行走緩慢，目前生活開銷依靠中低老津貼，案主目前所住鐵皮屋簡陋無廁所，案主只能到鄰近廟宇如廁，家中電壓簡陋無法負荷大量用電，做工行善團啟動進行修繕服務，先後由金屬志工完成鋼架施工、屋頂鋼片搭建；電氣志工完成化糞池埋設及管路施工，本週金屬志工亦完成浴室牆壁鋼板施工，今日由電氣工會接力完成臥室、浴室電線水管路配置施工。

安南區45歲鄭姓弱勢戶和案妻育有一就讀國二的女兒，另朋友寄養1名2歲男童在案主家，案妻每三個禮拜需要住院化療，經濟狀況不甚理想。目前所居房屋為50年祖厝平房，多次颱風後屋頂屋瓦已破損、嚴重漏水、屋況、門窗多處損壞，無力自行修繕。日前做工行善團隊已經完成拆除屋瓦及清運作業，環保局北門區清潔隊協助拆除廢棄物處理，本周也完成屋頂鐵板安裝工程，今日由電氣工會進行電線配置、燈具、化糞池施工。

金日通國際開發有限公司捐贈一批二手家具（床組、床板、書桌及衣櫃等，27日由「做工行善團」木工志工前往仁德區將該批家具載回二手倉庫，未來這些家具將由「做工行善團」木工、油漆等志工稍作整理後，待日後提供給有需要之弱勢家庭。台南市餐盒製作包裝運送職業工會郭國仁理事長中午也偕同餐飲志工帶來美味佳餚給辛勞搬運家具的志工享用，共同盡份心力。

勞工局長王鑫基局長感謝捐贈二手家具的愛心人士與企業，賦予舊家具新的生命意義，也體恤志工們的辛勞，讓更多弱勢家庭感受到社會溫暖，共同攜手打造「有情有疼心ㄟ厝」。