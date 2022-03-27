台南水道博物館花旗木走精緻路線 搭配遊園小火車秒到「阿里山」

▲台南山上花園水道博物館花旗木，獨特景致也吸引大批民眾爭相拍攝留影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼前波櫻花盛開後後，台南山上花園水道博物館內的花旗木也開始熱情綻放，雖然數量不多，但搭配遊園小火車，獨特景致也吸引大批民眾爭相拍攝留影。

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館方指出，園區生態豐富，四時都有不同風光，清明連假將至，也將舉辦寓教於樂的科學闖關活動，歡迎民眾來賞花，逛百年古蹟，享受悠閒的親子時光。

文化局長葉澤山指出，花旗木又名泰國櫻花，綻放時花團錦簇，加上色彩豐富，充分展現南台灣的熱情，這幾年來，不少景區大批栽種，在數大便是美的視覺衝擊下，已經帶動賞花熱潮。

總面積達20公頃的山上花園水道博物館區，沿著當年輸水幹道「巴克禮大道」兩旁，從日治時期就在兩側栽種大王椰子，近百年來，已經形成壯觀的椰林大道，也是遊客必拍美景，兩年前開園後，館方也在椰林外圍，以及新闢的山仔頂大道兩側’種植了20餘棵花旗木，這兩年來每逢花期，總吸引大批遊客取景拍攝。

館方指出，園區的花期木不以數量取勝，但在山仔頂大道搭配拍攝角度，以及遊園小火車，還是可以拍出如阿里山櫻花鐵路的樣子，而巴克禮大道的大王爺子搭配花期木，更有一番壯闊艷麗，歡迎遊客趁著花期來留下對博物館最美的印象。