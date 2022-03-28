夜店狂歡遭友人帶回性侵！女IG限動「我要把昨天的事情全忘了」

▲女子到夜店遊玩卻被撿屍性侵，IG上發布 「我要把昨天的事情全忘了」。此為示意圖。（圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子阿源（化名），2019年5月間與女友人小詩（化名）到夜店狂歡，小詩因酒醉，被阿源帶上計程車載回家中。阿源不顧小詩拒絕，趁機性侵小詩得逞，小詩第二天就在IG發布限動「我要把昨天的事情全忘了」，全案才因此曝光。最高法院審理後，將阿源判刑3年2月定讞。

判決指出，阿源2019年5月間某晚，與小詩相約到臺北市信義區夜店玩樂，2人於凌晨1點多抵達，在夜店中飲酒、作樂，清晨4點多才離開夜店。離開時小詩已經頗有醉意，跟著阿源搭上計程車，到阿源家中。小詩一進門就躺在床上打算睡覺。

不過阿源見色心起，開始脫掉小詩的上衣與胸罩，並摸、親、舔小詩胸部，此時小詩推開阿源說：「不要用我！」但阿源不顧，仍持續將小詩的外褲與內褲脫掉，小詩隨即因不勝酒力睡著，阿源趁機性侵，過程中小詩因疼痛醒來，用力推開阿源說：「我不要！」阿源不顧小詩明示拒絕，性侵得逞。

小詩第二天醒來後，痛不欲生，在IG上發布限時動態「我要把昨天的事情全忘了」，李姓女友人看到後詢問小詩，小詩才全盤托出，友人遂陪同小詩報警。阿源遭逮並被提起公訴。

法院審理時阿源坦承犯案，另外小詩的友人也作證說，當天小詩前來找她「覺得自己很髒，想要去洗澡把自己洗乾淨，不知道怎麼辧，就發文要自己忘掉昨天發生的所有事情」、「跟我說這些事時，她情緒崩潰，一直在道歉，她從頭到尾都覺得自己很髒。她不知道怎麼辦，也不知道接下來要怎麼過。她情緒反應很不穩定、很激動，一直在哭。可以感受到她是很悲傷、氣憤、徬徨又不知該怎麼辦。」法院因此認定阿源確實性侵，一審將他判刑3年半；上訴二審後，二審改判3年2月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。