宜檢檢察官辦案態度差遭評丙等　興訟欲翻盤遭駁回

▲檢察官因辦案態度草率遭評為丙等，起訴要求撤銷又遭駁回。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭地檢署檢察官吳志成，因結案品質草率輕慢，宜減職務評定審議會決議給予未達良好（考績丙等）。吳志成不滿，提出行政訴訟，要求撤銷丙等的決議。但台北高等行政法院審理後，認定吳志成確實結案品質草率，因此駁回吳志成的訴訟。

對於吳志成的請求，宜檢在答辯時指出，吳志成2019年辦案成績89.85分，低於宜檢平均94.88分；辦案維持率90.37%，亦低於宜檢平均95.26%；再議維持率60%，扣除依職權再議案件之再議維持率僅53.85%，遠低於宜檢再議維持率92.53%，不含職權再議案件為75.5%，顯見吳志成偵查不完備之比例偏高，整體辦案表現成績低於宜檢平均值。

此外，宜檢繼續提出相關數字佐證，宜檢2019年偵查起訴案件經法院判決無罪確定人數214人，其中吳志成承辦案件占37人，無罪確定率達17.28%，居宜檢之冠。宜檢認為「難謂原告於執行職務時已致力於真實發現，或有兼顧被告、被害人及其他訴訟關係人參與刑事訴訟之權益。」另外宜檢也提出2019年2期檢察官平時考評紀錄表，其辦案品質、學識能力、品德操守及敬業精神之平時評核紀錄等級，經勾列C級17項次、D級19項次、E級1項次。

宜檢認為，吳志成「辦案屢有違反正當法律程序，結案品質草率輕慢情形」，經檢察長及主任檢察官於「個人具體優劣事實」欄詳載「偵查案件有未經傳喚即起訴或聲請簡判，經書面提醒，仍有相關情形。」、「辦案應積極」、「一、對偵查案件一再不傳喚當事人即行結案，屢書面勸誡不聽，有違當事人權益及辯論正當程序。二、對案件事證及法律見解未予詳研即行偵結。」等語。

台北高等行政法院審酌宜檢提出的客觀證據，認定吳志成確實辦案態度不佳，因此駁回其訴訟。據了解，吳志成現年65歲，中興大學法律系畢業，司法官學院28期結業，他曾在值班時消失，警方報命案相驗時找不到他，只好讓兇刀留在死者身上；另外也因辦案態度草率，一年內遭主任與檢察長核退上百件。