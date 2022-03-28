　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲女遭性侵產嬰！51歲鄰居遭控全家毀　DNA出爐揭更悲慘真相

記者董美琪／綜合報導

泰國爆出驚人性侵案，一名婦人報案指出12歲女兒去年遭51歲鄰居男子性侵，甚至生下女嬰。鄰居遭捕後，否認有性侵，且女嬰2次DNA驗出的結果證明確實與他無關，最後竟發現女童的父親才是性侵者。不過女童及母親仍堅持是鄰居做的，質疑DNA檢驗結果。

根據《香港01》報導，被捕的鄰居堅稱清白，女兒也指出，證據沒出來前，整個社會及村民都冤枉父親是嫌犯，害父親失業，全家經濟陷入困頓，希望女童母親還他們公道。

女童母親認為丈夫是無辜的，是沒有壞習慣的好男人，不可能性侵自己女兒。不過當地醫生表示，DNA檢測準確度達99.99%。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

去年10月29日，泰國莫拉限府東鑾縣一名30歲媽媽帶12歲女兒報警，表示51歲鄰居索帕（Sophon）性侵女兒致懷孕，已生下女嬰。索帕因涉嫌誘拐性侵15歲以下兒童被捕，但他表示絕無此事，更求警方驗DNA。

女童母親供稱，女兒於2021年3月8日出門時被害，幾天後又再被性侵，前後約3次，女兒不知懷孕，直到家人發現她變胖且常說胃痛，才帶她去看醫生，進而發現女兒居然懷有身孕且即將生產，女嬰最後在10月20日出生，家人也趕緊報案。

2021年12月，女嬰第1次DNA檢驗結果與索帕DNA不符合，女童母親不相信請求社會大眾幫忙，今年1月有醫生及律師組團主動幫忙，要求警方重新檢驗，並連同嫌犯家人及身邊人一起檢驗，最後意外發現女嬰DNA和女童31歲父親吻合。

本月17日，警方傳喚女童父親調查，他否認犯案。泰媒報導，有醫生解釋，法醫DNA檢測準確率達99.99%，女嬰與女童父親的DNA符合，更表示法醫在結果出爐後有找女童母親說明，但她拒絕相信。

至於被控犯案的鄰居索帕已獲釋，其24歲女兒帕娜叻（Panarat Saenkalaya）指出，父親無辜被陷害，導致全家人過得相當痛苦，家產幾乎因失業耗盡。

帕娜叻對女童感到同情，表示將交由律師及警方處理，呼籲家人保持冷靜，擔心受害女童及其女嬰成長會受到影響，最希望還是對方母親向社會證明父親的清白。

不過，女童母親仍質疑法醫的DNA檢測報告，也質疑警方不准她看報告，打算向法院提交請願書。她強調，受害的女兒仍堅持是索帕犯案，準備抵押家中財產及交付保釋金，幫丈夫打官司。

當地法院23日已駁回保釋申請，女童生父將收押，防止與受害女童串供。警方透露，從目前證據來看，該名父親難以逃罪，已鎖定生父才是犯人。

เด็กวัย 12 ปี ตั้งท้องจนคลอด แม่แจ้งจับชายวัย 51 ปี ฐานข่มขืนลูกสาว แต่ตรวจ DNA ทารกแล้วไม่ตรง กลับไปตรงกับพ่อแท้ๆ ของเด็กหญิง อ่านต่อ : https://www.sanook.com/news/8535278/

Sanook News 發佈於 2022年3月21日 星期一

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲女遭性侵產嬰！51歲鄰居遭控全家毀　DNA出爐揭更悲慘真相

開戰第33天！烏國議員：新一輪會談3月28日至30日於土耳其舉行

76歲翁揪人妻「一夜戰3次」！發現錢包少1萬　連刺7刀殺了她

「最慘空難」紐約外海爆炸　機頭掉了…乘客驚恐繼續往上衝

拜登波蘭演講撂狠話！全力摧毀俄羅斯經濟：要讓盧布變廢紙

俄軍轟炸核反應器恐致輻射外洩　烏官員警告可能爆發重大災難

橫屍15天才被尋獲！富豪剛爽賺4.6億要退休　踩破3公尺高房頂摔死

盧甘斯克共和國可能很快舉辦公投　決定是否加入俄國

北韓「試射飛彈照」疑點重重！韓美疑造假：根本不是火星-17

標槍、NLAW飛彈助攻有成！俄王牌「近衛第一坦克軍」近乎殲滅

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

破200例！本土創今年新高+83　陳時中：八大行業需打第三劑

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

12歲女遭性侵產嬰！51歲鄰居遭控全家毀　DNA出爐揭更悲慘真相

開戰第33天！烏國議員：新一輪會談3月28日至30日於土耳其舉行

76歲翁揪人妻「一夜戰3次」！發現錢包少1萬　連刺7刀殺了她

「最慘空難」紐約外海爆炸　機頭掉了…乘客驚恐繼續往上衝

拜登波蘭演講撂狠話！全力摧毀俄羅斯經濟：要讓盧布變廢紙

俄軍轟炸核反應器恐致輻射外洩　烏官員警告可能爆發重大災難

橫屍15天才被尋獲！富豪剛爽賺4.6億要退休　踩破3公尺高房頂摔死

盧甘斯克共和國可能很快舉辦公投　決定是否加入俄國

北韓「試射飛彈照」疑點重重！韓美疑造假：根本不是火星-17

標槍、NLAW飛彈助攻有成！俄王牌「近衛第一坦克軍」近乎殲滅

與男友吵架扭打！妙齡女國道下車「逆向走」　駕駛看呆急剎車

12歲女遭性侵產嬰！51歲鄰居遭控全家毀　DNA出爐揭更悲慘真相

又是一夜難眠！林右昌道出居隔心聲　做「2重大決定」阻斷傳播鏈

和碩前副總三峽登山失蹤！捷克「跑山獸」秒答應加入搜救

美秀集團貝斯手「唱一半突跌落高台」骨折送醫　最新傷勢曝光

開戰第33天！烏國議員：新一輪會談3月28日至30日於土耳其舉行

大胃王千千上山看夜景　「詭異一幕」全車沉默了：心臟受不了

朴明洙確診新冠康復「後遺症纏身」：像有人把拳頭塞進我鼻子！

詹皇、戴維斯可能拆夥？美媒曝湖人考量　尼克對衛少毫無興趣

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

剛賺4.6億要退休！富豪從屋頂摔死橫屍15天

拜登波蘭演講撂狠話：要讓盧布變廢紙

龍婆預言「俄羅斯將成世界之主」：沒人能阻止他！

湖畔勝地一家5口「集體墜樓」　4死1重傷

12歲女遭性侵產嬰　DNA揭悲劇真相

烏：新一輪會談28～30日於土耳其舉行

烏軍發威奪回多地　激戰俄軍震撼片曝光

俄羅斯小弟被打了！總統急求普丁增援協防

俄軍傳對烏使用白磷！高溫800°C可燒到骨頭

華郵：俄高級軍官正以「驚人速度」被殺！

25歲OL倒追47歲主管　婚後硬要離

烏克蘭反攻奪回邊境城　俄軍棄械逃命

更多熱門

相關新聞

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

泰國東北部那空拍儂府（Nakhon Phanom）發生一起驚悚事件，一名76歲老翁和情婦到一處度假村開房啪啪，不料卻發現情婦在完事後，從他的錢包裡拿走了1萬泰銖（約新台幣8557元），他因此憤而拿水果刀連刺7刀將情婦殺害。老翁事後被捕時，還宣稱自己身體硬朗，一次能「大戰三回合」，令警方相當傻眼。

剛賺4.6億要退休！富豪從屋頂摔死橫屍15天

剛賺4.6億要退休！富豪從屋頂摔死橫屍15天

「高中生5:45出門！」南部人點頭：都搭第一班公車

「高中生5:45出門！」南部人點頭：都搭第一班公車

女學生遭拖暗巷性侵！嫌：像我前女友

女學生遭拖暗巷性侵！嫌：像我前女友

老翁吞超強春藥！激戰賣淫女後竟暴斃床上

老翁吞超強春藥！激戰賣淫女後竟暴斃床上

關鍵字：

泰國性侵亂倫東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快儲水！高雄28日起「3區停水」

罔腰絕美婚紗照曝光！曬鑽戒情定男友

快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

2波雨彈急返冬14°C！全台濕冷變天

飯店「床尾巾」做啥用？他揭真實用途

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

2刑警成破口　基隆警局深表遺憾

快訊／美秀集團貝斯手失足跌落大港開唱高台...躺地急送醫

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

即／前和碩副總登山失蹤！女兒懸賞100萬急尋人

名醫斷言「疫情悄悄擴散」！揭本土暴增關鍵

具俊曄自由了！出關日媒體低溫守候

更多

最夯影音

更多
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面