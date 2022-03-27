檢察官稱「辯護人吸毒？」仍可升主任　似有違部長同理心期待

▲法務部部長蔡清祥強調，檢察官問案態度須有同理心。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地檢署檢察官趙期正，在訊問被告時竟說出「你的辯護人裡面有人吸毒？」的言詞，檢察官人事審議委員會第二度決議後改做出薄懲，但不影響趙期正升任主任的機會。這似乎有違法務部長蔡清祥多次強調的「檢察官問案態度、同理心」的理念。

趙期正訊問被告時說出：「聽說你私下抗辯，聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？還是說你辯護人有病？在抽大麻？……你在刑事局等候律師到場前，你有跟承辦員警表示，……這些辯護人其實都不是你請的，而且疑似精神狀況不穩定、有濫用藥物的情形。」另外趙期正也對被告說：「你不喜歡某律師，沒有關係你要講，因為你不信任他，或者其他原因你想要換漂亮的、女的、法扶的、便宜的，都可以。」

檢察官評鑑委員會決議將他送請高雄地檢署查處，雄檢雖決議「促其注意」，但卻沒得到檢察官為主的「檢察官人事審議委員會」認可，檢審會竟決議不用懲處。檢審會的決議經法務部長蔡清祥退回請求再議後，改做出「促其注意」的決議，但維持趙期正考績甲等的，不影響趙期正今年升任主任檢察官的機會。

對此，似乎有違蔡清祥對檢察官問案態度、同理心的期待，由於這些觀念一直是蔡清祥強調的重點。先前趙期正被移送檢察官評鑑委員會個案評鑑時，蔡清祥就發出聲明，「對於此事，法務部深表痛心，除責令職務監督機關儘速依法查處以正綱紀外，法務部也重申對於不適任司法官加速淘汰之決心。」

日前法務部談論司法近用權時，蔡清祥再度重申檢察官的態度、同理心理念。他當時指出，檢察官要有正確服務的態度，不管是行政人員對民眾的態度，還有檢察官問案的態度。「但是還是有少數的檢察官沒有體會到，其實老百姓要的，就是你在處理個案上的專業、有沒有投入、是不是能夠同理心，這個我覺得才是核心的問題所在。」

