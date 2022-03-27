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小吃店群聚繼續燒！林右昌籲有疑慮民眾快篩檢：阻斷傳播鏈

▲基隆新增18+1確診！林右昌籲有疑慮民眾踴躍篩檢 阻斷病毒傳播鏈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆新增18+1，林右昌籲有疑慮民眾踴躍篩檢，阻斷病毒傳播鏈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府27日舉行疫情記者會說明案例足跡，市長林右昌透過視訊說明因應情形，表示王必勝醫師稍早到市府提供協助，中央隨時會提供篩檢能量支援，呼籲市民朋友有疑慮，可到本市醫療院所及社區篩檢站進行篩檢，共同阻斷病毒傳播鏈。

林右昌指出，基隆27日新增加18＋1案例（1例居住新北），包含銀河小吃店從業人員4名、小吃店消費者4名、小吃店消費者家人2名、警察同仁6名、二信中學3名。截至昨26日晚為止這起小吃店群聚案，總計匡列篩檢437人；其中包含PCR加上匡列居家隔離235人，PCR加上匡列自主健康管理26人。

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林右昌表示，他要求警察局所有同仁上從局長下到司機工友，一律PCR篩檢，今天將完成950名警局同仁篩檢；二信中學部分，他已下令要求學校師生進校篩檢，醫護人員進駐分8組，對國中部1398名、高中職1746名及教職員工206名，總人數3350人，以最速件方式進行檢驗，並自即日起預防性停課不停學10天，因遇清明連假延至4月5日。

▲基隆新增18+1確診！林右昌籲有疑慮民眾踴躍篩檢 阻斷病毒傳播鏈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王必勝醫師中午參與基隆市府防疫會議有提出相關指導。

林右昌說，王必勝醫師中午參與市府防疫會議有提出相關指導，日後這幾天會與市府團隊合作防疫。對於本市警力現況，他也與警政署長陳家欽通過電話，此次染疫員警是偵查隊與刑大同仁，截至27日早上員警匡列人數為39名，陳署長已允諾若市府有需要警力支援，會請刑事警察局、保一總隊分別協助。

由於今天篩檢數量增加，林右昌聯絡基隆市所轄公私立醫院進行協助，同時也向中央尋求萬一篩檢能量不足時跨區支援；至於他個人居隔部分，聽從CDC建議，由於現在無法確認警察同仁感染時機，採用最高規格標準防疫，他會居家隔離10天，明（28日）進行第二次採檢，一切照中央防疫要求規定進行。

林右昌補充，對於二信中學情形，教育處、衛生局跟校方討論，校方表示以高規格因應，國中部跟高中部將停課不停學10天，若需載具或網路設備，市府教育處全力支援。而本市原訂3月29日舉辦技藝教育競賽，在二信高中場次部分將延期舉辦。

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