本土＋83！4月凶相來襲「這天是關鍵」　專家：不是開玩笑

▲本土疫情連環爆！命理專家示警。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情多點爆發，國內今27日新增83例本土個案、120例境外，近期首見單日確診病例破200例。對此清水孟國際塔羅小孟老師以星象分析指出，國內疫情若無法在「4月10日」以前抑制守住，後果恐不堪設想，直呼「4月冥王星凶相來臨可不是開玩笑」。

小孟老師表示，4月份以星象來看，4月10日水星在牡羊座四分冥王星，冥王星也代表毀滅與重生，這將會為世界帶來新一波的疫情，尤其台灣將在4月份受冥王星的負面能量影響，病毒威脅恐會燃起較嚴重的感染情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師特別指出，然而此波以天象來看，「若能在4月10日控制下來則會得到抑制，反之則會大爆發」，尤其越靠近4月10日則疫情狀況會越止不住，所以從現在到清明節會是關鍵點。

小孟老師分析，4月18日太陽在牡羊座四分冥王星，若防制不了，接下來都是凶相，4月30日冥王星在摩羯座開始逆行，又會不斷有破口出現，5月初星相更會受冥王星與天王星所牽制有凶上加凶的趨勢，防疫仍然備受辛苦。因此小孟老師提醒，「大家一定要加強防疫，4月冥王星凶相來臨可不是開玩笑，大家自求多福，千萬別掉以輕心。」