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柯文哲疫情預言破功議員嗆閉嘴　北市府反擊：拿酸民語言當令箭

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員許淑華25日質詢時整理出柯文哲對於疫情的「預言」，沒想到卻幾乎都破功失準，要柯「閉嘴」不要製造民眾的恐慌，「管管自己的嘴好嗎？」對此，北市府發言人陳智菡反擊，柯市長不斷在觀察疫情變化，也提前預警做善意提醒，並無惡意，「選舉將至，求曝光可以理解，但粗暴言論不是面對疫情的健康態度」。

許淑華質詢時先問柯文哲，網友整理柯文哲預言4月疫情反撲，請問一下你的依據在哪裡？柯表示，這專業問題，只要橫軸放時間、縱軸放新增案數，把每個國家圖畫出來，其實越來越接近台灣，因為最近1個月從日本、南韓、香港、新加坡到越南等，都開始爆發。

柯文哲接著表示，「這沒有什麼大數據」，引來許淑華不滿質疑，所以是憑空想的嗎？柯強調，這是專業判斷，最近入境的數量遲早會攻破。但許認為，境外移入都可以掌握，所以資訊都在掌控之下，爆發的數據本來就應該要呈現。

接著許淑華列舉網友整理的「柯師傅預言」，結果幾乎都破功。2020年2月15日說我的專業建議就是6個月疫情可以結束，結果疫情持續到8月；5月29日又預言11月疫情反撲，結果反而疫情穩定。請問你預言什麼時候準過？是在恐嚇民眾？

儘管柯文哲解釋僅是在預測，但許淑華不滿表示，如果預測不準是不是可以閉嘴，不要讓民眾造成恐慌、擔憂，如果你的預言是準的就幫你拍拍手，你有準過嗎？以後要講任何預言要有大數據，不是都說要科學治理嗎？要柯管管自己的嘴巴。

▲台北市議會市政總質詢,台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

對此，柯文哲先是解釋，4月疫情有可能反撲，特別是入境隔離時間在縮短，遲早會穿破，但被許淑華打斷，一旁的衛生局長黃世傑則說要戒慎但不要恐懼。接著柯也承諾會盡力管一下嘴巴。

針對議員質疑，陳智菡表示，柯市長從1、2月份觀察到疫情變化的趨勢，就不斷警示疫情可能再起，特別是邊境管制逐步放寬後，本土個案一定會增加；柯也多次呼籲指揮中心應該讓國人有心理準備，準備好才能與疫情共存。

陳智菡說，柯市長只是在做善意提醒，並無惡意，也拿大數據來佐證，議員卻充耳不聞，拿酸民語言當令箭，甚至在議會質詢時直接要柯文哲閉嘴。陳說，選舉將至，求曝光可以理解，但粗暴言論或鴕鳥心態都不是面對疫情的健康態度。

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

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