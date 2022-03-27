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名醫斷言「疫情已悄悄擴散」！揭本土暴增關鍵：不是縮短檢疫時間

▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠本土病例突暴增，沈政男揭露原因。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

全台27日新增83例本土確診個案，包含境外移入，一天增加了超過200例。對此，精神科醫師沈政男表示，從新增案例的分布來看，可見疫情已悄悄擴散一段時間，從擴散規模來看，並非縮短檢疫時間的緣故，「而是大家有些鬆懈防疫了。」

沈政男說明，近期新增案例增加、不明感染源案例也不斷出現，是疫情再起的徵象，至於從何時開始的，目前仍無法判斷，「我有沒有說基隆出現Omicron群聚，以及新北連兩天出現不明感染源案例是不尋常現象？我有沒有建議林右昌應該接受完整隔離？」

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沈政男說，桃園某電廠的新竹宿舍當中，泰籍移工確診比例相當高，約70人當中有50人確診，可見群聚已有一段時間，且台灣頭與台灣尾都出現新增，可見疫情已悄悄擴散一段時間。

沈政男指出，至於時間是多久，應該沒有長到無法疫調、圍堵，從規模來看，應該不是縮短檢疫時間的緣故，而是大家有些鬆懈防疫，「這是判斷今天案例暴增的最大重點」，因為防疫策略會有所不同，因此可以判斷，並非解封的關係，解封的效應根本還沒出現。

▼沈政男提到，台灣頭、台灣尾都出現新增案例，可見疫情已悄悄擴散一段時間。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男提到，疫情平穩了一段時間，民眾們口罩愛戴不戴，或是進行不必要的群聚，很有可能是因為如此，證據就是許多員警確診，「這是疫情兩年多來從未有的狀況。」

不過，沈政男也說，絕對不能放任病毒在社區流竄，更不能容許少數案例持續冒出，否則若病毒攻進沒打疫苗的百萬老年族群，從香港的1到2％死亡率來推算，會造成相當大的傷亡，「真的，大家不要以為什麼Omicron是輕症、流感化啦，拜託！」

「什麼『可以容忍幾十、上百例』是完全錯誤又絕對危險的概念」，沈政男表示，若每天新增上百例，疫調將非常吃緊，甚至不可能將Rt值壓在1左右，容易放縱案例，只要有些沒匡列到，Rt值就會持續上揚，使得新增百例變成千例、甚至是萬例，「香港，就是如此！」

沈政男提及，目前的狀況來看，明顯意味著Rt值至少來到2，若沒有曝光，3天就會加倍，2周的時間就可能新增上千例，還好目前已經曝光，疫調也開始在各縣市進行，「Rt值要維持在1左右，只有採取清零策略，把病毒壓到喘不過氣來，在那邊載浮載沉，才能辦到。」

▼沈政男指出，過年後疫情沒爆發，讓民眾心中有些鬆懈。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼越獄,逃獄,違法群聚,防疫破口,風險,五人以上,近距離接觸,傳染,長輩,老人,講不聽,戰後嬰兒潮,不戴口罩,開罰單。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男說明，此次疫情爆發，基隆需多加留意，因為警局、小吃店出現姦情，市長又被隔離，還有中學篩檢了數千人，這是為了避免擴散的必要手段。

至於為何中部沒有疫情？沈政男說，顯然是以桃園、高雄為中心，向鄰近的縣市過散，也是從原有群聚衍生而來的跡象，接下來最重要的仍是疫調，不放過任何一起案例，依舊可以再圍堵，不會在四月時大爆發，「因為本土疫情再起，入境鬆綁當然必須延後，等到疫情再度控制再說。」

沈政男表示，接下來所需要的，就是提升社區防疫的強韌度，如娛樂場所疫苗護照等等，但問題是這波疫情不只在娛樂場所擴散，而是社區R值已普遍提高一些，「其實，嘉義喜宴群聚的出現已是一個警訊，那時疫情已經正在蔓延了，而你看感染源頭是不是社交非常活躍的人？」

「有什麼防疫手段可以減少這類人造成的傳播？其實已經沒有了。」沈政男提到，先前疫情期間，大家內心有所恐懼，但是過年以後疫情沒爆發，許多人以為天下太平了，口罩規定4月1日沒有鬆綁是對的，「我也一再鼓勵大家繼續戴口罩。」

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