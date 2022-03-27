明輝基金會與市醫合辦親子趣味運動會　提前歡度兒童節

▲台南市明輝慈善基金會與台南市立醫院主辦「幼見童心」 趣味運動會，邀請親子組隊參加，增進親子互動，市長黃偉哲親自到場同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兒童節前夕，台南市明輝慈善基金會與台南市立醫院主辦「幼見童心」 趣味運動會，邀請親子組隊參加，增進親子互動，也讓小朋友能在活動中，增加社交能力，學習團體合作，培養「勝不驕敗不餒」的正向態度。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，感謝中華醫事科技大學提供優質的場地，以及嘉南藥理大學幼保系的學生們參與，一同協助賽事順利進行。現代社會隨着平均壽命增加，健康風險意識的抬頭，活得健康是民眾關切的議題。

台南市醫長期關注社區健康，一年舉辦600多場的社區健康促進活動，今天活動也安排中醫諮詢、口腔保健、親職早療、體適能檢測等健康促進服務，把正確的健康知識傳遞到社區，將醫療的觸角延伸，讓服務不僅限於醫療機構裡。

明輝社會福利慈善事業基金會董事長吳俊億表示，明輝基金會致力於照顧「老、少、弱、病」，結合眾人的力量，幫助需要幫助的人。基金會除了在重陽節舉辦「銀髮擂台show」，提供長者「以藝會友」的舞台。今年在兒童節前夕，也特別舉辦親子運動會，強化家庭關係，提倡親子關係不只相處也要交流，不只陪伴更要同樂，期盼透過健康的親子活動，讓大家留下值得回味的親子時光。

此次活動設計五項競賽內容，包含: 我是滾球王、童心協力、好運比大小、造橋鋪路、你丟我接。透過遊戲增進幼童身心健康，促進大小肌肉的發展，也藉由親子互助合作增進親子關係。活動採團體組隊參加，每項競賽需含12名幼童(4~7歲)以及3名成人，是講求團隊合作的比賽模式。競賽採總積分制，依名次發送獎金禮券，參加的孩童每人都有一份兒童節禮物，大小朋友玩得不亦樂乎。

27日活動有13個隊伍約200人參加，以及台南市長黃偉哲、王家貞議員、蔡筱薇議員、王定宇立委、林俊憲立委、蔡旺詮議員…等服務處代表以及中華醫事科技大學副校長洪明權...等人都到場。活動由小小運動員進場揭開序幕。