吸引東漂人！台東新建整建8大親子公園　導入全齡共享思維

▲鄰近美術館的蛋糕公園是台東親子族群常去的地方，使用率極高，縣府要求要重新規劃應符合民眾需求。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

近年兒童遊戲空間和特色公園議題在台灣各地引發熱烈討論，台灣東縣府為貼近鄉親期待和需求，26日辦理「一起玩出一座遊戲場」說明會，讓鄉親也能參與蛋糕公園改建及遊戲場規劃設計，同時藉由「還我特色公園行動聯盟」豐富的公園改造經驗，讓台東孩子在快樂、安全的環境下健康成長。

▲邀請「還我特色公園行動聯盟」分享經驗。

縣長饒慶鈴表示，推動「慢經濟」就是希望吸引更多人東漂，打造宜居環境是重要環節，未來2年將新建6座、整建2座，共8座親子公園，除已完成的知本公園外，縣府與史前文化博物館合作打造的全齡遊憩環境、台東舊站特區體育場、台東大學中間擴建兒童運動公園、美術館周邊蛋糕公園整建；另預計於鹿野鄉及金峰鄉新建兒童公園、成功鎮比西里岸打造複合型態公園、整建卑南鄉鄉有公園。

鄰近美術館的蛋糕公園是台東親子族群常去的地方，使用率極高，得要重新規劃符合民眾需求的場地，營造好的兒童活動空間，打造台東為友善宜居城市。

縣府教育處長林政宏指出，此次說明邀請還我特色公園行動聯盟（特公盟）分享經驗，把在台灣各地的遊戲場議題、兒童參與工作坊有多年經驗，推動許多兒童遊戲空間改革，聊聊遊戲場對於孩子的重要性和兒童遊戲空間的多種樣貌，改建的蛋糕公園在台東孩子童年中扮演的角色。

透過今天的說明會為起點，導入民眾概念來改善兒童公園，並將透過後續一系列民眾參與式工作坊活動，引導孩子們創意思考，產出兼具安全基礎、美感設計、融合自然環境的空間，設計一座貼近大家需求及期待的兒童公園。

