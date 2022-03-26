表揚463模範兒童　饒慶鈴：持續提供安心安全學習環境

▲台東縣政府26日舉辦兒童節暨模範兒童表揚大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

慶祝111年兒童節並肯定學童優異表現，台東縣政府26日上午提前在藝文中心演藝廳舉辦兒童節暨模範兒童表揚大會，邀請台東市與卑南鄉各公私立國小、台東市各公私立幼兒園共463位模範兒童參加。

饒慶鈴表示，今年兒童節活動以「許孩子一個未來」為主題，希望打造孩子擁有安全安心的學習環境，因此，縣府近年積極落實教學設備提升及場域優化，並爭取8.7億元經費投入「班班有冷氣」計畫，執行至今全縣119所國中小(含分校)校園電力設施改善、冷氣裝設及EMS能源管理系統已達驗證階段，今年夏天縣內國中小學生有冷氣可吹，能靜心上課。

縣長逐一為463位模範兒童進行頒獎，饒慶鈴提到，此次模範兒童中有多位生命小鬥士，他們在面對生命困境仍努力不懈，實在令人動容，如馬蘭國小音樂班的李思頤，雖因病造成聽力嚴重受損，仍不改學習音樂的熱情，克服學習障礙拉得一手好琴。另就讀太平國小的羅余豪，去年因脂肪瘤開刀，雙手肌力不足，上課時無法書寫，學習使用平板、輔具努力跟上進度，學習自己駕駛輪椅，積極態度令人讚許。

縣府教育處長林政宏表示，這次活動除了邀請孩子們上台領獎與縣長合影，也設置打卡拍照區，讓與會家長可以與孩子們留下更多珍貴鏡頭。另外，也邀請曾經參與國際演出的魔術特技空間團隊表演各式特技組合，作為孩子們最佳的兒童節禮物。