快訊／10縣市大雨　今狂跌8℃「全台連下2天」

▲今全台有雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

10縣市大雨特報！中央氣象局提醒，今天（27日）和周一西半部有局部大雨發生機率。氣象局觀測，台北市周六高溫來到27.5度，預估今白天僅19度，降幅達8.5度。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、花蓮縣

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氣象局今晨發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今台中以北地區及南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北降雨持續，屬於有陣雨或雷雨的天氣，其他地方也有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部並有局部大雨發生的機率，瞬間雨勢較大，請多留意；今晨北部及東北部天氣先轉涼，低溫約16到18度，其他地方仍有21到24度，白天北台灣持續偏涼，高溫只有18到20度，中部及花東相較周六也降溫不少，高溫約22到24度，南部依舊溫暖，高溫來到29、30度，南北溫差大。

氣象局指出，周一東北季風及華南雲雨區東移，中部以北雨勢持續，屬於有陣雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，西半部並有局部大雨發生的機率；冷空氣影響加上降雨明顯，除北台灣整天濕涼外，中部及東部天氣也較涼，其他地區則相對舒適、溫暖。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，周二東北季風減弱，清晨天氣仍較涼，白天中部以北氣溫明顯回升，各地舒適、溫暖，華南東移出來的雲雨減少，雨勢趨緩，各地降雨機率降低；周三另一鋒面通過，結構相較前一道鋒面稍差，各地出現陣雨或雷雨的機率雖然提高，不過雨勢較為短暫，中部以北及東北部降雨區域稍多，其他地區較為局部，沒下雨時，天氣仍舒適、溫暖。

氣象局預報，周四東北季風再增強，持續影響到周六，北台灣天氣再轉涼；降雨以迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。