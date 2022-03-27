「霸王級寒流預兆」？北極上空平流層暖變　鄭明典驚：這次有點意外

記者許展溢／台北報導

每到冬季不少人會關注北半球極地渦旋是否有什麼變化，如有平流層暖變，就有可能帶來暴風雪或超寒冷的天氣。氣象局局長鄭明典今（27日）在臉書發文提到，這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季，這次有點意外。

▲鄭明典指出，有點意外的是平流層暖變通常只發生在冬季 。（圖／翻攝鄭明典臉書）



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鄭明典說，平流層暖變是北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣，這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季，這次有點意外，要繼續觀察。

根據氣象局大氣概述全書指出，地球表面大氣層之分層方法有幾種，最普通的是根據溫度的垂直分布與變化來劃分，最低一層為對流層，其上為平流層，再上為中氣層，最高層為增溫層，各層之厚度及分界，常因時因地而異，並非一成不變。

大氣概述全書表示，平流層之範圍，約自10餘公里至50-55公里，自對流層頂至高約30-35公里處屬平流層下部，氣溫幾恒定不變，或隨高度之增高而略為上升。30餘公里以上，溫度反隨高度而增，平均每升高1公里，溫度約增加攝氏5度，至50－55公里處溫度達最高峰。平流層內源自地面之水氣及灰塵幾已絕跡，氣流平穩。平流層上部因臭氧吸收太陽的紫外線輻射，於是氣溫升高。