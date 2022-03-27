雨狂下鞋子濕透了！達人激推「3神物超速乾」　這材質別用吹風機

▲鞋子被雨水浸濕了，該怎麼辦？（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

中央氣象局提醒，今日（27）和週一西半部有局部大雨發生機率，放假出門玩、上班淋得全身溼答答，尤其「鞋襪濕爆」超不舒服，該怎麼搶救濕透的鞋？家事達人陳映如在粉專傳授鞋子「4大速乾重點」，其中報紙、廚房紙巾、筷子3神物超好用，針對不同材質的鞋款，處置方式也不同，快來學學。

家事達人陳映如在粉專透露，「自從我的雨鞋壞了之後,，下雨天我都改穿一雙不太會濕的球鞋出門，但經過數日來的風吹雨淋，那雙球鞋也成了微濕的狀態。」

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▲受到鋒面影響，氣象局針對多縣市發布大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

連日大雨，鞋子常常被雨淋濕，陳映如傳授返家後遵照4個重點處理，還你乾燥舒適的鞋子：

1.吹風機的熱風，會損害皮革，若是「皮鞋」千萬別用吹風機吹乾。

2.不論是球鞋或皮鞋，想要快快乾，建議在鞋子裡塞報紙或白報紙，若都沒有，也可放入廚房紙巾，但成本較高。塞入時記得要塞滿整雙鞋子，一來吸濕效果較佳，二來可支撐鞋子避免變形。

3.鞋內塞報紙後，應三不五時留意，一旦紙濕了要立即更換。

4.如果是皮底的鞋子，鞋底很容易濕掉，要讓鞋底快乾，可在鞋底下方放幾張報紙幫忙吸濕；或者在鞋底放幾根筷子，有助鞋子和地面有些空間，幫助空氣流通，鞋底也更快乾。