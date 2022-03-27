最新清明連假天氣出爐　這天「全台有雨」

▲清明連假第二天全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

清明時節雨紛紛！4天清明連假即將到來，氣象專家吳德榮表示，周六鋒面逐漸移入，中部以北轉有局部陣雨；下周日鋒面南移，全台皆有陣雨；下周一上午起至下周二鋒面遠離，天氣好轉。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天（27日）鋒面雨帶逐漸南移，主要降雨範圍移向中南部，有局部陣雨或雷雨，北部、東半部雨勢漸減小；周一鋒面雨帶北移，主要降雨範圍調整回中部以北及東北部，南部及東南部為雨後多雲，雷雨區應注意的雷擊及瞬間大雨，北濕冷、南微涼舒適。

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▲▼今各地易有雨。（圖／氣象局）





吳德榮分析，周二上午至周三上午鋒面雨帶減弱東移，降雨停歇，天氣好轉，氣溫回升；周三下午鋒面雨帶增強移入，各地局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，冷空氣南下、氣溫逐漸下降；周四、周五天氣好轉，為東北季風的型態，背風面（新竹以南）多雲時晴，迎風面（大台北、東半部）偶雨，北偏涼、南微熱。



吳德榮說，周六另一鋒面逐漸移入，中部以北轉有局部陣雨；周日鋒面南移，全台皆有陣雨，北濕冷、南微涼；下周一上午起至下周二鋒面遠離，天氣好轉為東北季風的型態，背風面（桃園以南）晴朗穩定，迎風面（大台北東側、東半部）仍有局部短暫降雨機率，北偏涼、南舒適；春季天氣多變，期末模擬常有頻繁調整，應隨時注意最新的資料。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

