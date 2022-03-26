待業男沒錢買菸偷愛心捐款箱　還沒跑出巷口秒被警緝捕

▲桃園市王姓男子因缺錢買菸，25日上午行經便當店發現櫃檯上愛心捐款箱無人看管，進入店得手後就跑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

待業中的桃園市王姓男子因缺錢竟動歪腦筋到愛心捐款箱，25日上午行經大溪區員林路上一家便當店前，發現店內無人看管，櫃檯上有個愛心捐款箱，王男得手後立即逃逸，店員透過監視畫面察覺後立即報警，王男還沒離開巷口被趕來的員警當場拘捕，並起出贓款約500元，王男辯稱缺錢買菸才鋌而走險，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警分局指出，37歲的王姓男子因缺錢買菸，25日上午9時許徒步經過大溪區員林路上便當店，見店內無人且櫃台上有愛心捐款箱竟心生歹念，確認店內無店員看館後，趁機抱走整個愛心捐款箱後，得手後立即跑出門外逃逸。

▲桃園市王姓男子25日上午行經大溪區某便當店竊取櫃檯上愛心捐款箱，得手後逃逸未久被員警當場拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

店員透過監視器發現有人入侵，且偷走愛心捐款箱立即打電話報警，大溪警方獲報後立即派遣警力前往隨即趕往現場，根據目擊民眾提供王男特徵，結果在便當店不遠處拘捕王男到案，並循線起出愛心捐款箱與贓款約500元，王男偵訊時坦承犯行，警方偵訊後依竊盜罪移送桃檢偵辦。

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