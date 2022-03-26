妻子醫院照顧大女兒　變態狼父家裡3度狠褻11歲智障女

▲桃園市1名繼父前年2月趁與11歲繼女獨處時，乘機撫摸其胸部與乳頭猥褻，後來還強拉女童撫摸自己下體共3次猥褻得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子2020年2月間，趁妻子在醫院照顧罹患腸病毒小女兒，與11歲之繼女獨處之際，竟兩度撫摸女兒胸部，甚至在洗完澡沒穿褲子時，強拉繼女的手握住其下體，女童母親發現後報警。桃園地院審理後認為，男子明知女童有輕度智能問題，卻利用獨處之際連續猥褻得逞，依3個成年人對兒童猥褻罪，各判有期徒刑9月，應執行有期徒刑1年6月，還可上訴。

檢警調查，年約40歲的男子為11歲女童之繼父，男子明知女童為未滿12歲之兒童，且領有輕度智能障礙證明，竟於2020年2月6日至同年月10日之間，趁妻子到醫院照顧罹患腸病毒2歲小女兒，與繼女獨處之際，兩度在客廳撫摸其胸部。幾天後男子食髓知味，竟於洗澡後沒穿褲子，強拉女童的手握住其下體，乘機對其猥褻得逞；女童受害後出現異狀，母親得知後氣憤不已報警提告。

桃園地院審理時，法官審視被害女童、女童母親與證人證詞，並參考警方提供性侵害案件報告、桃園市性侵害案件訪視紀錄表、權利告知書、同意書、醫院診斷證明與現場照片等證據佐證，認為男子犯行明確，男子亦坦承相關犯行。

法官審酌，男子為女童之繼父，竟多次利用單獨與女童在住處之機會，利用女童有輕度智能障礙之情事，對女童為次猥褻行為，影響其心智發展與事理判斷能力均未臻成熟之少女身心正常發展，惟念其犯後坦承犯行，非無悔意，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，共3罪，各處有期徒刑9月，應執行有期徒刑1年6月。

【更多新聞】

►狠心繼父打斷10歲養女門牙 寒流關陽台睡覺不讓進屋...下場曝

►想承租水利會土地 茶葉罐藏3萬元...男反要付代價5萬

►母在樓下...淫神棍幫少女「清身體」 乘機摸胸強吻下場曝