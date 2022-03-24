婦人偽裝連續行竊　南警以加重竊盜罪送辦並建請羈押

▲55歲葉姓女子連續前往賣場行竊，市警二分局除依竊盜罪嫌送辦，並向檢方建請預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

55歲葉姓婦人前往中西區民權路段1家連鎖量販店，竊取健康食品、奶粉、洗髮精、水果等價值4千元之物品未結帳被查獲送辦，檢方訊後無保飭回，葉女竟於隔日變裝再前往同一賣場行竊4千多元貨品再被查獲，警方除依竊盜罪嫌送辦外，並向檢察官建議預防性羈押。

葉姓婦人（有竊盜前科）於3月22日上午9時許，前往中西區民權路段1家連鎖量販店，竊取多項健康食品、奶粉、洗髮精、水果等價值4千元之物品藏於背包內，未經結帳即由側門離開，離開時因門口防盜警鈴大響而被店員攔下報警，經市警二分局警方到場，在其背包內起獲相關行竊物品後，依竊盜現行犯帶回調查並移請法辦。

葉女22日經檢察官無保飭回後，竟於23日9時許再度前往同處店家，且刻意穿戴長假髮及帽子偽裝，並在賣場內撕下水果標籤及以預藏之美工刀割下保健食品盒上之條碼，意圖規避店家防盜偵測。因其行跡可疑乃為店家報警，員警到場一眼識破其偽裝及認出真實身分，並在背包內起獲枇杷膏、保健食品、水果等價值4200元等行竊物品，當場為員警逮捕帶回，全案依加重竊盜罪嫌偵辦，警方認為葉女短期內反覆實施同一犯罪行為，為維護社會秩序並避免更多無辜民眾受害，並報請檢察官聲請預防性羈押。

第二分局表示，研判葉嫌可能尚涉嫌其他竊案，民眾如有任何線索均可與本分局偵查隊員警聯繫（聯絡電話：06-2139070）。台南市全體員警也將持續秉持遇案嚴查、深究嚴辦之積極態度來偵破各類案件，保護好大家之財產安全。