持偽造陰性檢驗報告闖關　確診台商認錯獲緩刑...還要繳30萬

▲沈姓台商去年4月間持偽造陰性檢驗報告返台入境桃園機場，因有發燒症狀被攔截送醫採檢唯確診個案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

旅居泰國經商沈姓台商去年4月因急著返台，出境前未待採檢結果即持偽造陰性新冠肺炎陰性檢驗報告企圖闖關，入境桃園國際機場時被發現發燒38.2度，送醫檢測時被驗出確診；桃園地院審理時，沈姓台商坦承犯行，法官審酌其無前科，依偽造文書罪判處5月有期徒刑，緩刑2年，判決確定後1年內需向公庫支付30萬元，還可上訴。

檢警調查，在泰國經商的沈姓台商，因泰國疫情蔓延，去年4月30日委請親友代訂機票返台，於5月1日上午9時許到泰國北柳府醫院檢測，當晚6時許檢測報告出爐為陽性，但院方未聯繫上沈姓台商。沈因有高血壓、糖尿病等病史，當天下午2時許，請友人協助取得偽造的新冠肺炎陰性檢驗報告，更改班機提前於5月2日返台。

沈姓台商入境桃園機場時，因發燒到38.2度被攔下，經送醫檢測後隔天發現為確診個案，其持偽造報告闖關情事因此被揭露，經航警局移送桃園地檢署偵辦，依偽造文書罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，沈辯稱不知泰國確診檢測結果，亦無據證明他知情，難認有違反「傳染病防治法」與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，沈男之辯護人以其在疫調時，已向護理師坦承持偽造報告，符合刑法之自首減刑要件；法官則認為護理師非有偵查權機關或公務員，案發時檢調單位已分案調查，亦不符犯罪未發覺前自承犯罪，不適於減刑之規定。

法官審酌，沈姓台商在調詢、偵查與地院準備程序中均坦承犯行不諱，核與對證人論述相符合，沈明知疫情嚴重，為返國即持偽造陰性報告入境，以規避我國對疫情管控，罔顧國人生命、身體安全，損害我國邊境檢疫正確性，實應嚴懲，依行使偽造私文書罪判處5月有期徒刑，衡量其無前科紀錄，犯後坦承，審結予以緩刑2年，並於判決確定後1年內向公庫支付30萬元，還可上訴。

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