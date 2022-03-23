員工每天裝水回家喝　離職後「被老闆告竊盜」求償2.5萬

▲員工從公司裝水回家長達1年，與老闆撕破臉後，被提告竊盜罪。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名蔡姓女子原本在當地某補習班工作，不料工作期間與楊姓老闆發生勞資糾紛，雙方撕破臉後，她被老闆「秋後算帳」，提告她未經同意，擅自從補習班裝水回家喝，求償近2萬5千元。對此，高雄簡易庭法官認為，楊男明知蔡女會裝水回家喝，但1年來都不曾制止，判決楊男敗訴。

根據判決書指出，25歲蔡女2019年10月起在高雄一間補習班工作，工作期間因為「薪資退休金提撥問題」與楊男發生糾紛，雙方最後撕破臉對簿公堂。楊男除資遣蔡女外，還指控對方到職後，每天會從補習班裝水回家喝，1年下來至少帶走價值2.5萬元的水，分別提告竊盜罪及民事求償。

刑事部分，高雄地檢署檢察官調查時，蔡女坦承確實有長期裝水回家喝，但強調每次裝水都有經過主管同意，公司都知情卻一直從未有人制止，考量蔡女的裝水回家喝時間長達1年，補習班若認為其行為不妥，早就應該制止，而非一直未表態，因此認定罪證不足，予以蔡女不起訴處分。

民事部分，楊男指控，蔡女到職後，每天會自己帶5罐600CC保持瓶，從補習班裝水回家喝，若以每瓶新台幣20元計算，扣掉假日，上班日共為249日，至少帶走近2萬5千元的水。

高雄簡易庭法官認為，蔡女裝水回家喝的事情，楊男及補習班員工都知情，飲水機上方甚至有裝設監視器，但補習班卻一直未制止蔡女行為，直到爆發勞資糾紛後才決定提告求償，認定楊男請求無理，判處楊男敗訴，全案仍可上訴。

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