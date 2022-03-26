不是「新烏」　羅智強桃市府前罰寫「新屋」一千遍

▲台北市議員羅智強26日在桃園市政府大門前罰寫「新屋」一千遍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有意參選桃園市長的台北市議員羅智強，26日上午在桃園市政府大門前罰寫「新屋」2字，他指出，桃園市長鄭文燦日前受訪時曾指稱，他在臉書上把新屋的「屋」字寫成「烏」，但經仔細檢查雖未發現筆誤，但很尊重鄭文燦老師關心，所以今天特別到市府前罰寫「新屋」2字一千遍，也請鄭文燦除了挑錯字外，更應關心新屋人的心聲，也要多關心新屋空汙與環境問題。

▲台北市議員羅智強26日在桃園市政府大門前表示，謝謝鄭文燦老師挑錯，他要罰寫「新屋」一千遍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

羅智強今早9時許到桃園市政府大門前，幕僚擺上書桌與椅子，羅拿出模擬國小學生作業簿，上面寫著「桃園走千里 新屋寫千遍」，連ㄅㄆㄇ注音符號都改成「新屋屋屋」，學生姓名欄則簽上羅智強本名，下頭則寫了「謝謝鄭文燦老師」等字樣。

羅智強表示，鄭文燦市長日前受訪時指稱，他在臉書上把新屋寫錯了，將「屋」字誤寫成烏鴉的「烏」，但特別花了2小時把臉書半個月內貼文檢視一遍，其中有多篇貼文中有5篇提到新屋，但完全都是正確的，沒寫錯一個字，編輯紀錄也看過並沒有修改過紀錄。

▲羅智強今天上午在桃園市政府大門前罰寫「新屋」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

羅智強認為，因為鄭文燦沒告訴他是哪一篇貼文寫錯字，還是很久以前寫的，妻子也告訴他說「鄭文燦說你寫錯字，你要相信鄭市長，他不會騙你的」，所以一定是寫錯字可能沒找到，應該表現誠意寫「新屋」一千遍，並要謝謝「鄭老師」指正。

羅智強隨後開始寫「新屋」2字，總計要寫1千遍，預計要花2小時才能寫得完，他還笑說，小編有幫他在筆記本做記號，若寫到此預計有1008遍，不過，寫到第100個新屋時笑說「手真的很酸」，也深怕自己的五十肩會發作。

▲台北市議員羅智強在桃園市政府大門前許下生日願望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天正好是羅智強52歲生日，媒體詢問生日願望是否要參選桃園市長？

羅智強強調，把第一個生日願望獻給蘆竹、桃園居民，日前美福倉儲大火至今仍受空汙、臭味等影響，希望能早點還給鄉親清新空氣，第二個願望祝大家健康平安，第三個願望就放在他心裡。媒體猜說是否要參選桃園市長？羅則笑而不答。

針對羅智強在市府大門前罰寫新屋之事，市長鄭文燦稍早受訪時表示，羅智強的臉書把新屋寫成烏鴉的烏，當時我完全沒有表示任何的批評，認為他來桃園表現誠意、表現意志是好事。不過，苦行跟了解地方是兩回事，所以我想他希望能夠在國民黨提名的階段受到外界的重視，這不是壞事，這是他們造勢手法，我們尊重。不過，我還是希望他能夠多了解桃園，畢竟他過去沒來過。對桃園是非常陌生的，他很容易有錯誤的理解，當然也很容易被感動，我想這是很正常的事。新屋是我們桃園的魚米之鄉，也是客家唯一的漁港，不了解我們不見怪，希望他以後有更多了解。

鄭文燦強調，民主政治本來就是一個公平的競爭，最重要要有地方的認同，也要有地方的知識。新屋的由來就是范姜家族在新屋的市中心打造了新的聚落，所以成為新屋，它是有故事有歷史的，也有溫度，不是烏鴉的烏。

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