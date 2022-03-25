凌濤批桃園防疫甩鍋中央　喊話鄭文燦踹共

▲國民黨文傳會前主委凌濤。（資料照／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

針對媒體調查桃園市長鄭文燦防疫滿意度敬陪末座，桃園區市議員參選人凌濤今（25）日指出，桃園是「國門之都」，從去年諾富特事件，到今年桃機本土疫情席捲重來，鄭文燦市長不管是過去遇事推託中央權責，或是不顧疫情跑站台，都是甩鍋防疫的鐵證，今日還敢稱防疫政策領先？市民關心入境管控改善進度，桃園市政府有必要對外界說明。

凌濤指出，面對後疫情時代，下半年開放國門的呼聲極高，新冠病毒不斷變異，就這次調查而言，民眾最不滿的是機場港口等入境防疫管控不佳問題，如何針對高風險區域的採檢、分流、動線嚴加控管，對於桃園而言首當其衝，全國疫情則是重中之重。

凌濤表示，桃園是六都移居城市熱區，吸引許多青年、小家庭考慮置產、定居，可以觀察到民眾不滿房價過高；另交通欠佳、就業機會不足與薪資水平過低等問題，都是城市發展、人口移入的阻力，鄭文燦需即刻正視這些議題，「城市建設必須跟上人口增長」。

凌濤呼籲，鄭文燦切勿認為任期將至，少了連任壓力就能怠忽職守，防疫就可棄桃園市民、臺灣人民的健康於不顧，這份調查示警經濟、就業問題嚴峻，鄭市長不應有消極的態度，否則年輕人、年輕家庭怎麼看得到未來？