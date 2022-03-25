視察家樂福倉儲火場現場　鄭文燦要求業者加速清運

▲桃園市長鄭文燦25日視察家樂福楊梅倉儲大火後續清理現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對家樂福楊梅倉儲日前大火，市長鄭文燦25日率領市府消防、環保、經發等局處長現場視察後續清理作業，鄭文燦表示，這處大型物流中心目前已完成火災調查鑑定，市府除要求業者須委託合法清運公司提出清運計畫書，確保公安無虞情況下將廢棄物送至合格處理場所；此外，市府未來也會邀集相關單位，針對大型倉儲防災設計提出強化防災建議。

▲桃園市長鄭文燦25日視察家樂福楊梅倉儲大火現場後續處理，要求相關局處全力協助業者完成現場廢棄物清運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園近日接連發生美福倉儲、家樂福楊梅物流中心大火意外，雖未造成人命傷亡，卻燒出倉儲物流場所潛在之風險，對周遭環境造成莫大影響，鄭文燦市長特別指示消防、經發、環保、建管、勞檢處等局處，組成「大型倉儲防災輔導專案小組」，清查轄內大型倉儲運作情形，針對這類場所進行防救災措施體檢。

鄭文燦指出，針對大型倉儲，未來應注重加強防災規劃、防火區隔、救災演練、分艙分流等面向，以降低災害損失風險，市府也會邀請國家住宅與都市更新中心等單位，對大型倉儲提出強化防災設計建議。

▲桃園市消防局第二大隊大隊長戴明杉說明家樂福楊梅物流中心大火後續處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，家樂福楊梅物流中心占地約7萬平方公尺，為家樂福公司在亞洲地區最大、最先進物流中心。火災事件後所產生廢棄物較多，後續的火場清理業者也將負起責任，為避免造成鄰損或對社區空氣造成影響，市府要求業者雇用合格清運公司，在確保公安無虞情況下，盡速完成清理工作，讓事件盡速順利落幕。

▲家樂福楊梅倉儲大火事件後，目前亟待清運內部廢棄物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局長謝呂泉說，有關家樂福楊梅物流中心火警案，現場均已清理完畢，消防局期間共出動各式消防車輛共58輛、消防與義消人員340人次，目前已無火煙與悶燒情形，感謝所有投入此次火警事件人員，能讓倉儲大火事件順利落幕。

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