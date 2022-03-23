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鄭文燦：保存桃園重要記憶　盼成立航空城博物館園區

▲桃園以成立航空城博物館園區為標

▲桃園以成立航空城博物館園區為標。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣史上最大開發案「桃園航空城重大建設計劃」，已全面展開，市長鄭文燦23日於市府市政會議，聽取文化局「前空軍桃園基地設施群」現階段修復成果及未來展示計畫專題報告表示，市府將積極整合中央資源，以成立航空城博物館園區為目標，保存屬於航空城、屬於桃園的重要記憶。▲桃園以成立航空城博物館園區為標

▲文化局副局長王麗娟於「前空軍桃園基地設施群」現階段修復成果及未來展示計畫專題報告。（圖／市府提供）

鄭市長進一步表示，成立航空城博物館園區為古蹟再利用計畫的願景，航空城博物館園區將設置「航空城城市記憶博物館」、「空軍基地博物館」、「考古遺址博物館」等三部分，保存台灣軍事歷史、地方記憶及古蹟建築群，讓航空城史料、文物等歷史資產能保留下來，讓文化歷史保存與都市計畫並進。

鄭市長表示，桃園升格後，於2016年公告指定「前空軍桃園基地設施群」為市定古蹟，2020年於「桃園航空城推動委員會」設立「文化資產組」，依據古蹟的價值意義調整都市計畫，劃定7處公園用地與古蹟保存區，面積達13 公頃，並保存60幾棟建築與設施物。

此外，在文化部「再造歷史現場計畫」與國防部的支持下，市府接續辦理各項古蹟調查研究、口述記錄、文史調查、紀錄片拍攝、影像紀錄、古蹟修復再利用計畫及修復工程等，相關經費由文化部、國防部及市府按照比例共同分擔，逐期完成。

目前「前空軍桃園基地設施群」修復計畫，已完成35中隊（黑貓中隊）飛機棚廠的緊急修復工程；今年已啟動05警戒區修復工程，預計明（2023）年底完工；接續將進行照相技術中隊、35中隊飛行員宿舍、減壓室、耐爆氣象觀測站、指揮所及35中隊（黑貓中隊）飛機棚廠附屬設施等區域的修復工程，以及05警戒區展示裝修工程，預計2025年底全數完成。

文化局副局長王麗娟表示，航空城的文史資料蒐集工作及未來展示計畫，包含：航空城城市變遷紀錄片拍攝計畫、前空軍桃園基地設施群口述訪談推廣計畫、航空城人文變遷故事影像記錄出版品、前空軍桃園基地設施群3D建模計畫、文化資產教育推廣計畫、2022桃園學研討會暨論文集出版計畫及博物館園區基本策略規劃及展示資源調查計畫等，目前都已啟動並按期程持續推動。

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關鍵字：

桃園記憶鄭文燦航空城博物館園區

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