羅智強有意空降選桃園市長　朱立倫：藍綠至今都提名在地人

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副秘書長羅智強日前展開「1000公里傾聽桃園」活動，被解讀是有意空降選桃園市長，讓藍營地方政治人物不滿，希望黨主席朱立倫親自協調。對此，朱立倫26日回應，黨內所有優秀人才都會考慮，也會公平地對待有意參選的人；但朱也說，桃園至今無論藍綠，都是提名在地候選人，國民黨會慎重看待空降議題，不過一切以桃園民意做出發點，以桃園未來做考量。

國民黨議員褚春來受訪指，羅智強有想藉「1000公里傾聽桃園」來爭取桃園市長的可能性，讓桃園市議長邱奕勝有意見，且桃園無論是黨籍議員或黨團，都不希望有人空降選市長，盼朱立倫訂定機制，讓所有人公平競爭，不要拖到5月才處理，若內耗到最後無法整合而分裂，就可惜了。

對此，朱立倫26日受訪時表示，桃園有史以來不論藍、綠都是提名在地候選人，包括自己過去選桃園縣長，也是在桃園出生、成長；對於未來有無可能空降或非桃園的人選，是藍綠新議題、挑戰，國民黨會非常慎重，但一切以桃園民意做出發點， 以桃園未來做考量。

媒體追問，所以未來還是以在地人為主？朱立倫說，所有優秀人才國民黨都會考慮，但是桃園的歷史背景到今天為止，不管是藍、綠，都是桃園的在地候選人。

▲台北市議員羅智強有意挑戰桃園市長選舉，今在桃市府大門口自罰罰寫新屋兩字1千遍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於子弟兵、國民黨前文傳會主委凌濤昨指年前國民黨就有徵詢地方民代，朱立倫則回應，有意參選的，國民黨都會徵詢，黨的機制一律是公平的，包括台南市在內；朱也批，媒體每次都故意見縫插針、臆測，都非事實，國民黨都會非常公平對待。

針對凌濤參選桃園市議員，事前有無給建議？朱立倫說，凌濤是桃園女婿，相信一個年輕人一步一腳印來深耕發芽，都是好事情，但最重要還是靠自己的努力。雖然自己擔任桃園8年縣長，桃園也是家鄉，但還是要強調，每個年輕人都很好，大家一起加油、努力。