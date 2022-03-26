老外騎車闖紅燈被上銬飆罵警Stupid　法院：不算侮辱公務員

▲一名老外騎車闖紅燈被攔下，結果因為被上銬飆罵員警笨蛋，法院認為沒有侮辱公務員之意。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

1名加拿大籍的老外東大衛（中文名）2020年6月30日下午在潭子區騎機車闖紅燈，被廖姓員警攔下開單，東男不滿辱罵「You Idiot」、「Are you stupid」，廖員當場逮捕並依侮辱公務員罪嫌送辦，一審被處拘役20日，易科罰金2萬元，東男不服上訴，二審法官認為廖員攔查取締，但沒有上銬逮捕之必要也不合法，且東男飆罵是因為上銬，且是疑問語氣，並無侮辱之意，因此改判無罪。

判決書指出，廖姓警員強調，對方因為不滿遭開紅單，持續以身體推擠並拍打他的肩膀，所以才上手銬。1名剛好從超商走出來的黃姓男子也證，強調男員警好聲好氣在跟老外對話，結果那個老外突然用左肩去衝撞員警，還說了一堆英文，翻譯成中文就是幹X娘之類的，甚至還用中英文夾雜的話語侮辱員警，罵得很難聽，當下員警還是在勸老外，後來老外突然出手要攻擊員警，員警立刻將老外壓制在地。

但是法院發現，員警的職務報告中，並未提及被告有以幹X娘等語辱罵，以及出手攻擊等情，黃姓證人證述顯有可疑，無從作為不利被告之證據。

至於被告上銬後，一再向員警表示「What's wrong with you?」（你到底怎麼回事？），被告撿起地上之安全帽，並稱Don't break my things.（不要破壞我的東西。）員警拉被告左手臂，制止被告離開，被告因員警拉制，轉身對員警稱I'm not going.You idiot!（我不會離開。你這個白痴！）Are you stupid?（你是笨蛋嗎？），員警反問：Oh! stupid? You say stupid.（哦！笨蛋？你說笨蛋。），被告則回以："Are you?" ,That's a question.（你是嗎？這是一個問題。）

法官認為，被告雖口出「I'm not going.You idiot!（我不會離開。你這個白痴！）」、「Are you stupid?（你是笨蛋嗎？）」等語，是因為被告遭員警上銬並遭員警拉住手臂制止其離開，因為不知發生何事，究係何原因被銬上手銬，且認為自己已被上銬如何逃走，情緒激動下始以疑問語氣質疑、詢問員警，難以認定被告主觀上具有侮辱員警之犯意。

被告堅稱否認有侮辱公務員犯行，辯稱並沒有以肢體衝撞警員，也不知道為何被逮捕，是因為被銬上手銬才講那些話，沒有叫任何人是傻瓜，只是覺得警員覺得我會逃走的概念是很荒謬、很愚蠢的，因為我已經被上銬，我是沒辦法逃走。

東大衛一審被依侮辱公務員罪，判處拘役20日，他上訴二審後，合議庭採信東大衛的說法，認定他沒有污辱員警的犯意，將他改判無罪。