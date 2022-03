老外騎車闖紅燈被上銬飆罵警Stupid　法院：不算侮辱公務員

▲一名老外騎車闖紅燈被攔下,結果因為被上銬飆罵員警笨蛋,法院認為沒有侮辱公務員之意。(示意圖/ETtoday資料照)

記者鄧木卿/台中報導

1名加拿大籍的老外東大衛(中文名)2020年6月30日下午在潭子區騎機車闖紅燈,被廖姓員警攔下開單,東男不滿辱罵「You Idiot」、「Are you stupid」,廖員當場逮捕並依侮辱公務員罪嫌送辦,一審被處拘役20日,易科罰金2萬元,東男不服上訴,二審法官認為廖員攔查取締,但沒有上銬逮捕之必要也不合法,且東男飆罵是因為上銬,且是疑問語氣,並無侮辱之意,因此改判無罪。

判決書指出,廖姓警員強調,對方因為不滿遭開紅單,持續以身體推擠並拍打他的肩膀,所以才上手銬。1名剛好從超商走出來的黃姓男子也證,強調男員警好聲好氣在跟老外對話,結果那個老外突然用左肩去衝撞員警,還說了一堆英文,翻譯成中文就是幹X娘之類的,甚至還用中英文夾雜的話語侮辱員警,罵得很難聽,當下員警還是在勸老外,後來老外突然出手要攻擊員警,員警立刻將老外壓制在地。

但是法院發現,員警的職務報告中,並未提及被告有以幹X娘等語辱罵,以及出手攻擊等情,黃姓證人證述顯有可疑,無從作為不利被告之證據。

至於被告上銬後,一再向員警表示「What's wrong with you?」(你到底怎麼回事?),被告撿起地上之安全帽,並稱Don't break my things.(不要破壞我的東西。)員警拉被告左手臂,制止被告離開,被告因員警拉制,轉身對員警稱I'm not going.You idiot!(我不會離開。你這個白痴!)Are you stupid?(你是笨蛋嗎?),員警反問:Oh! stupid? You say stupid.(哦!笨蛋?你說笨蛋。),被告則回以:"Are you?" ,That's a question.(你是嗎?這是一個問題。)

法官認為,被告雖口出「I'm not going.You idiot!(我不會離開。你這個白痴!)」、「Are you stupid?(你是笨蛋嗎?)」等語,是因為被告遭員警上銬並遭員警拉住手臂制止其離開,因為不知發生何事,究係何原因被銬上手銬,且認為自己已被上銬如何逃走,情緒激動下始以疑問語氣質疑、詢問員警,難以認定被告主觀上具有侮辱員警之犯意。

被告堅稱否認有侮辱公務員犯行,辯稱並沒有以肢體衝撞警員,也不知道為何被逮捕,是因為被銬上手銬才講那些話,沒有叫任何人是傻瓜,只是覺得警員覺得我會逃走的概念是很荒謬、很愚蠢的,因為我已經被上銬,我是沒辦法逃走。

東大衛一審被依侮辱公務員罪,判處拘役20日,他上訴二審後,合議庭採信東大衛的說法,認定他沒有污辱員警的犯意,將他改判無罪。