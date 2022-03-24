加拿大狙神現身闢謠：我沒死！認了險被俄軍轟死　驚險逃生過程曝

▲加拿大前狙擊手瓦利出面闢謠戰死傳聞。（圖／翻攝自Facebook／La Torche et l`Épée - The Torch and Sword）

記者葉睿涵／編譯

加拿大前狙擊手瓦利（Wali）最近被謠傳在基輔與俄軍對抗時慘被殺死，不過這名國際傭兵團成員最近在網上上傳了一張自己的照片，澄清自己「還活著」外，也透露他確實在俄軍的一次襲擊中，差點被一輛坦克炸飛。

據《每日郵報》報導，上月底，在烏克蘭總統澤倫斯基號召外籍志願者籌組國際傭兵團後，瓦利便在3月1日與未婚妻和1歲大的兒子告別，和另外3名同行的前加拿大士兵一同越境進入烏克蘭，趕赴基輔前線對抗「俄」勢力。

最近，網上有謠言稱，瓦利在基輔附近與俄軍作戰時不幸戰死，因此這名前狙擊手特別出面闢謠戰死傳聞，在臉書發布一張自己手持步槍、躺在球坑里的照片，還配文寫道「我還活著」。

他在接受加拿大《全球新聞》採訪時表示，他在前線「吃得好，睡得好」，完全沒想到他居然是最後一個得知自己死訊的人，「關於我戰死的謠言完全是無稽之談。我認為這是一種挑釁，但說實話，這種資訊戰在幾天後就會被戳破。而且事實上，我們不但給敵人造成了損失，還佔領了敵人的陣地。不幸的是，我們也失去了一些同袍，傷亡慘重」。

瓦利補充，俄羅斯人不喜歡近距離戰鬥，反而喜歡「像個暴徒一樣」轟炸建築、民宅等，「我也曾差一點在俄軍的砲襲中死去，當時俄軍開著坦克到處開火，剛好轟到距離我不到3公尺旁的建築物，但我很幸運地逃過了一劫。」

瓦利過去曾在加拿大軍隊當了12年的狙擊手，因此他的射擊技巧被磨練得相當精湛。他在2009年曾被派往阿富汗和美軍並肩作戰，隨後還在2015年加入庫德敢死隊（Kurdish），在伊拉克北部與恐怖分子ISIS戰鬥了4個月。

►「加拿大狙神」驚爆陣亡！傳參戰僅20分鐘被炸死 本人報平安了

►「加拿大狙神」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標 入境烏克蘭抗俄