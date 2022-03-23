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社會 社會焦點 保障人權

聚餐被認出報復！警所長頸部遭砍20公分　槍炮犯下場曝

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹市三分局中華派出所的王姓所長下班後，與同仁前往一間日式料理店用餐，一名先前被他緝捕的槍砲前科董姓男子也恰巧在鄰桌，不料董男認出王姓所長後想起曾被他逮捕、懷恨在心，竟跑到廚房拿起生魚片刀，壓住王姓所長額頭並朝他脖子割去，造成所長頸部傷口長達20公分、頭皮撕裂傷約10公分等，所幸送醫後無生命危險。新竹地院近日依殺人未遂罪判董男有期徒刑7年6個月。

據了解，董姓男子曾在2020年12月31日凌晨，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，遭到新竹市警察局第二分局逮捕，而時任偵查員的王男也為成員之一，經詢問後得知其槍枝下落。

▲新竹中華派出所。（圖／翻攝Google maps）

▲新竹市中華派出所所長遭曾逮捕過的男子報復，持生魚片刀凶狠刎頸。（圖／翻攝Google maps）

去年10月3日晚上11點多，升任為新竹市中華派出所所長的王男與同仁到日式料理店餐敘，期間剛好董男與友人也在鄰桌用餐，王男見董男只覺得眼熟，但董男卻認出王是先前曾逮捕過他的員警，竟起報復之心，跑進廚房拿起生魚片刀，左手按壓住王男額頭、右手持刀朝脖子砍去，同仁見狀合力壓制董男，在混亂中造成王男前額撕裂傷20公分、頸部刀傷20公分、頭皮撕裂傷約10公分、左大拇指深部撕裂傷7公分之傷害，所幸無生命危險。

董男受訊時不否認有攻擊行為，但辯稱是因喝了太多酒，醉了才誤認王男為高中時欺負過他的人，只是想要教訓、嚇嚇對方，並無殺人意圖。

新竹地院認為董男持超過30公分的利刃直接往脆弱的頸部砍去，且還先固定住王男頭部，勘認具有殺人之故意，前有王姓所長因案逮捕過董男的紀錄，可見並非所謂的認錯、或毫無關係之人，認定董男所說都為卸責之詞，行兇手段凶狠、惡性甚大，犯後無悔意，依照殺人未遂罪判處7年6個月徒刑。
 

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