後座有小孩！三寶大人硬要紅燈右轉　「4度撞義交」路人全看傻

網搜小組／鄺郁庭報導

「到底是有多趕？爸爸載小孩放學突然屎在滾？」一位男網友在《●【爆廢公社二館】●》分享一段行車紀錄器影片，只見有騎士不僅企圖紅燈右轉，見一旁指揮交通的義交攔阻，竟然不顧對方4度衝撞，最後硬是繞過人、揚長而去。更誇張的是，機車後座還載至著一個小孩，讓其他網友直批，「最壞的示範！」

這位網友貼出一段15秒的影片，可以看到背景是北市某個路口，拍攝者正在等紅燈，結果後方一名騎士卻逕自往前，眼見機車已經壓到斑馬線，一旁指揮交通的義交趕緊比了一下，似乎是示意越線了。沒想到，騎士只是停了一下，就打算闖紅燈右轉。

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▲▼騎士不顧阻攔，甚至4度衝撞對方。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

義交見狀趕緊上前擋車，騎士則是不顧阻攔，後退一步再催油門、被阻止後煞車，不斷來回大約3次，最後繞過義交揚長而去，過程中，後座的小孩就這樣被甩啊甩的，看得一旁等過馬路的行人都傻眼。

影片一出，眾多網友不禁怒轟，「危險駕駛+闖紅燈+沒使用方向燈+紅燈右轉，一罪一罰，4張罰單應該夠他爽了」、「最差的身教示範，唉」、「車流量那麼大還敢闖紅燈，後面還載小朋友耶！這真的是很不好的示範」、「沒擋可能第一台車就撞下去了。」不過，也有人質疑這應該是舊片，「這是很久的影片嗎？為什麼都沒有戴口罩？」