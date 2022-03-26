俄羅斯國防部長消失13天　驚傳「心臟病發作」

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，右）驚傳心臟病發作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國五角大廈發言人先前表示，俄羅斯軍方領導層迄今拒絕與美軍直接通話。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）前段時日還「神隱消失」長達13天，直到24日才在官方影片中露出11秒閃爍畫面。烏克蘭官員表示，在俄軍閃電戰失敗後，紹伊古心臟病發作。

根據BBC報導，烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在臉書上發文稱，俄國國防部長紹伊古心臟病發作，這就是為何他自3月中旬以來就不曾在公開場合中露面的原因，「在普丁針對入侵烏克蘭的失敗進行嚴厲指責後，紹伊古就心臟病發作，目前正在莫斯科N.N.布爾登科軍事醫院接受『康復』治療。」

據報導，紹伊古從11日開始就未曾公開露面，直到24日才在俄國當局發布的視訊會議影片中現身，但網路上曝光的11秒影片中他的視訊畫面還出現閃爍不穩的狀況，引發外界各種猜測。《衛報》報導，俄羅斯獨立新聞媒體「Agentstvo」援引消息人士稱，在一項俄羅斯民調中，紹伊古是全國最受信任的政治人物之一。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）先前曾在記者會上否認紹伊古生病的傳聞，「國防部長現在有多事情處理，如同大家能理解的。」

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