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英籍傭兵怕淪自殺突擊隊！到基輔10天就落跑　前線真實慘況曝

▲▼英國外籍傭兵丹尼斯（Ethan Dennis）。（圖／翻攝自Facebook／Think Yoruba First）

▲英國傭兵丹尼斯在抵達基輔前線10天後就落跑返英，下同。（圖／翻攝自Facebook／Think Yoruba First）

記者葉睿涵／綜合報導

在俄羅斯入侵烏克蘭後，英國男子丹尼斯（Ethan Dennis）和斯潘（Ben Spann）就加入國際傭兵團，前往烏克蘭前線支援抗俄，不過2人在抵達基輔10天左右，就決定要落跑返英，而他們的理由是這場戰爭的風險太高，報酬卻很少，甚至還有可能讓他們淪為「自殺突擊隊」。

綜合外媒報導，21歲的丹尼斯曾是英國皇家海軍（Royal Navy）的成員。3月2日，在俄羅斯宣布對烏克蘭開戰後，他便決定飛往波蘭南部，加入國際傭兵團與俄軍對抗。在那裡，他認識了36歲的斯潘，2人一同被送到烏克蘭西部的利沃夫（Lviv）作戰。

丹尼斯指出，外籍傭兵在利沃夫受到的待遇不錯，烏克蘭為他們提供了良好的住宿與伙食，不過當地的生活相當惡劣，每天都必須和俄軍激烈戰鬥，還要不斷忍受來自俄軍的導彈攻擊和砲襲。在那裡，丹尼斯和夥伴們也經歷了一個小意外。

由於外籍傭兵的軍服與烏軍不同，因此丹尼斯和夥伴們出現在利沃夫後，立刻引起了當地人的注意，並迅速向軍方通報他們的行蹤。丹尼斯形容，「烏克蘭特種部隊在第3天包圍了我們的住處，然後衝進來用槍指著我們的腦袋，要求我們服從指示，還好他們檢查我們的文件後，相信了我們的說法，並將我們送到基輔。」

▲▼英國外籍傭兵丹尼斯（Ethan Dennis）。（圖／翻攝自Facebook／Think Yoruba First）

丹尼斯表示，傭兵團在基輔受到了當地人的熱烈歡迎，但基輔的作戰過程也更艱辛，「我們和另一支部隊在一個秘密地點接受了簡報、得到更好的軍備，並被告知如何在前線進行秘密行動後，就立即投入戰鬥。我在戰場上發揮了我過去學到的所有技能，但這一切的風險實在太高，而回報卻很少。」

他補充，雖然被推上戰場的俄軍明顯沒受過什麼訓練，讓經驗豐富的外籍傭兵打起來很輕鬆，但畢竟雙方的戰鬥非常激烈，因此丹尼斯打到最後已經撐到極限，「我感覺我已經受夠了」，於是他登上一輛難民列車，決定離開基輔。

而與丹尼斯同行的斯潘則是一個毫無軍事背景的人。他表示，自己是在烏俄開戰後，一頭熱來到烏克蘭當傭兵，讓留在英國的妻子與16歲兒子非常擔心。不過斯潘抵達烏克蘭後，立刻就發現情況不太對勁，而一頭熱地直衝戰場，只會讓自己淪為「自殺突擊隊」，因此他最後決定離開烏克蘭，落跑回英國。

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