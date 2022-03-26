拜登訪波蘭邊境「距烏僅80km」　先和美軍第82空降師會面

▲美國總統拜登25日搭機訪問波蘭邊境城鎮熱舒夫（Rzeszów）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登25日搭機訪問波蘭邊境城鎮熱舒夫（Rzeszów），首先前往當地美軍基地與第82空降師官兵會晤後，再和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）一同聽取人道救援情況簡報。

根據《衛報》報導，拜登（Joe Biden）結束在比利時與國際盟邦的3場峰會後，搭乘空軍一號轉赴波蘭境內接近烏克蘭邊境的城鎮熱舒夫，這裡距離烏克蘭邊境僅80公里，離烏克蘭西部最大城利沃夫（Lviv）也僅170公里。

拜登首先前往美軍基地，與派駐當地的美軍第82空降師官兵會晤，並和士兵一起共享披薩，同時向駐紮美軍強調北約在烏俄危機中的重要角色。美軍第82空降師由5000人組成，專門從事降落傘攻擊作戰，而他們從今年2月6日開始就駐紮在波蘭，目前主要協助當地孤兒院和難民營。

▲拜登首先前往美軍基地，與派駐當地的美軍第82空降師官兵會晤。（圖／路透）



根據聯合國統計，波蘭在烏俄開戰至今，已收留超過220萬名烏克蘭難民，是收容數最大的國家。拜登和波蘭總統杜達在當地一同聽取人道救援情況簡報，並指出，目前已有1000萬人流離失所，380萬人逃往他國，還有成千上萬的人遭到俄軍圍困，美國將再提供10億美元的人道援助，並將接收10萬名烏克蘭難民。

拜登接下來將飛往波蘭首都華沙，在26日會見杜達，預計會談論到美國增援北約東側的相關問題，以及波蘭提出關於國際維和部隊的想法，後續將就烏克蘭問題發表重要談話。