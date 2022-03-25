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綠島海上救生協會成軍　海巡聯合救生操演

▲綠島海上救生協會成軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲綠島海上救生協會成軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣綠島地區首支民間海上救援隊伍-中華民國海上救生協會台東分會25日上午於綠島中寮漁港舉行祈福儀式後正式成軍，隨即结合海巡署東部分署第一三岸巡隊實施聯合救生操演。

中華民國海上救生協會為內政部登記許可之民間救難组織，曾多次參與海域救援任務，該會台東分會分會長楊國聖有感於綠島地區水域遊憩活動興盛，從事救授工作僅海巡及消防等2個單位，為強化水域安全防護量能，自109年起，與總會理事長李維禎研議及各地區分會全力協助下，號召綠島當地有志青年及水域專長教練共同加入救授志工行列，歷經3年籌備訓練並獲得台東縣政府認證為災害防救認證團體，今日上午於綠島中寮漁港舉行祈福活動，隨後邀集海巡署東部分署第一三岸巡隊分別運用遙控式動力生圈及IRB救生艇實施聯合救援操演，總計投入各式船艇3艘、水上摩托車1台、各式車輛3台及参演人員52員，並於本次演練展現各單位協調、應變機制功能，有效統合發揮災難防護能量。

綠島區為台東縣轄內水域遊憩熱點之一，為強化當地救援能量，海巡署東部分署第一三岸巡隊已逐年培訓綠島安檢所救生員·EMTI及潜水員等救生人力，並自110年起，陸續撥補新購置先進裝備遥控式動力救生圈及沙灘車、行動救援車等項救援裝備；適逢中華民國海上救生協台東分會成立之際，籍由熟悉當地水域志工與機具結合海巡、消防救授人力及裝備，建構聯合巡護與即時應變機制。

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