彭文正律師張靜涉按摩偷拍　被依違反個資法、妨害秘密罪起訴

▲台東地檢署依違反個資法、妨害秘密罪偵結起訴張靜。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

資深媒體人彭文正律師張靜日前遭地檢署聲請羈押，法院最後無保釋回。台東地檢署23日提起抗告，24日依違反個資法、妨害秘密罪偵結起訴。張靜則駁斥，他根本不是沙龍實際經營者，監視器也是委託保全業者裝設，由新光保全控制拍攝畫面，他不可能以監視器偷拍。

台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，張與黃是男女朋友關係，前受理偵辦另案時，發現張和黃女共同經營的「綠絲美髮美體沙龍」，涉嫌在按摩房間（亦為顧客更衣處）的天花板，架設監視錄影、錄音設備，並刻意將其中一顆鏡頭朝向按摩店內按摩床，以攝入所有來店按摩顧客全裸更衣及裸露隱私部位的全部過程。

謝長夏表示，保全公司工程師，並依張姓及黃姓被告2人指示，每半年1次，將特定日期的偷拍影片檔案拷貝，存入隨身碟後，持至張姓被告經營之律師事務所，交予事務所的行政助理。偷拍的時間長達5年以上。

謝長夏強調，直到台東地檢署偵查終結為止，共有5名被害人提出告訴。其中1位被害人前往該按摩店10餘次，遭偷拍的全裸影像，留於查扣之監視器主機，由於事證明確，24日依違反個資法、妨害秘密罪偵結起訴張、黃2人。

台東地檢署強調，部分轉存檔案流向不明，仍將持續追查：此案偷拍後經拷貝交予律師事務所的影像檔案，部分迄未查獲，張姓及黃姓被告亦不願交代流向，被害人全裸影像未來仍有持續遭到散播之危險。為維護被害人權益，台東署將另行分案持續追查，也呼籲有前往該處消費按摩之被害人，主動與台東地檢署為民服務中心聯繫，協助釐清案情，並維護相關權益。

張靜對此則堅稱，他不是店家實際經營者，店內的監視器又是委託保全公司裝設，由保全公司控制拍攝畫面，他根本不可能以監視器偷拍，台東地檢署主任檢察官謝長夏發布新聞稿徵求「被害人」，言論顯非事實，謝涉嫌加重誹謗罪，他也要對偵辦他的3名檢察官提告。