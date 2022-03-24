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「貼」近照顧者服務　台東縣府推肌能系貼紮技術課程

▲台東縣府推肌能系貼紮技術課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府推肌能系貼紮技術課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「認識肌能系貼布應用方法，貼對就有效」，由台東縣政府委託舉辦的台東縣輔具暨生活重建中心，預計於4月23日(星期六)推出肌能系貼紮技術課程，協助一線輔具服務人員，以及身心障礙失能者的相關服務人員充實專業知能，課程特別邀請社團法人台灣肌能系貼紮學會２位講師，講解動作與肌肉傷害之問題思考、肌能系貼紮技術的原理、運用技巧等，即日起至4月14日受理報名，詳細課程內容及報名掃描QR CODE即可獲得完整資訊（https://forms.gle/GCZA4xDnA4LrpVQ58）。

縣長饒慶鈴表示，台東縣身心障礙總人口約為1萬6千多人，身障人口比例高，需要的照顧者比例也相當高，但經調查顯示，超過6成照顧者因長期照顧而出現痠痛及傷害，其症狀包括肌肉骨骼疼痛、僵硬、刺麻，最痛的部位依序為肩膀、下背、上背、頸部和手腕，且僅有四成三的照顧者會使用護具，顯示自我保護觀念不足，現今應強化照顧者適時且正確善用照護輔具，保護自己也讓照顧工作更省力，避免「照顧傷害」。

社會處長陳淑蘭指出，肌能系貼紮技術使用不含藥物的彈性貼布進行介入，藉由貼布的力學效應與人體組織間的互動，達到感覺刺激的輸入、筋膜的引導與流動、肌肉及軟組織的支持、促進與放鬆、緩解疼痛、改善血液循環、減輕水腫瘀青、矯正姿勢、改善不良動作型態等多種生理效益。貼布不含藥物，其高透氣性也大大減少對個案皮膚的刺激性，使得貼布能停留在個案身上較長時間，以延續治療效果，同時也能代替部分輔具的使用，減少個案的活動限制性。

若有課程內容及報名相關問題可洽台東縣輔具暨生活重建中心(089)232263#21謝佩旻小姐。

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