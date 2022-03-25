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大陸 大陸焦點 特派現場

女護理師突發哮喘「急診室全拒收」拖4hrs慘死！院方證實引爆民憤

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海近日本土疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情持續，多家醫院因疫情急症室暫停。3月24日晚，一篇「昨夜上海一醫護人員哮喘發病後無急診可收治身亡」的文章引發網路熱議。3月25日早上，上海市東方醫院發文證實，該院一名女護士因在家中哮喘發作，無急症室收治而不幸身亡。

院方的聲明表示，「周盛妮為我院護士，一直在院內從事科室相關工作。3月23日在家中哮喘發作，用藥後無法緩解，19時許，家屬駕車送其就診。我院南院急診部因疫情防控需要，正暫時關閉，進行環境採樣和消毒，家屬遂將病人送到仁濟醫院東院救治。23時許，周盛妮因搶救無效去世。」

上海市衛健委主任鄔驚雷在25日的疫情防控記者會上回應，「今天凌晨，東方醫院發布情況通報，一名護士因病不幸去世，對此我們表示深切哀悼，對家屬表示慰問。」

鄔驚雷表示，「最近也有市民反映，看病就診遇到一些困難，給大家造成了不便。醫院經常會發現有陽性感染者來就診的軌跡或常規篩查中發現有感染者，我們一定要加快對醫院的流調，及時甄別風險人員，及時做好環境的採樣和消殺，盡量減少對正常服務的影響，尤其是急診服務，做好告知和引導，保障群眾的急救需求。」

上海本輪疫情嚴峻，上海25日新增本土新冠肺炎確診病例27例、無症狀感染者1582例，再創新高。上海前兩日確診病例與無症狀感染者合計均近千例，但今日新冠陽性人數卻暴增至1,609例，不過超過98%為無症狀感染者。受疫情影響，目前上海有多家醫院停診。根據上海市衛健委公告，25日全上海暫停門診、急診的醫院有41家。

貼文在微博引發大陸網友熱議，有人說「文字里透著兩個字：冷血」、「反正不是新冠死的，不會丟烏紗帽」、「上海待遇果然不一樣，全網控評，爛成這樣還不讓說，還搞個網紅醫生上網沖浪吹噓，遲早壓不住的」、「一個疫情，逼瘋了老百姓」、「防疫救人不行，刪帖第一名」、「疫情無情你也無情」。

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