快訊／童仲彥15:36報到入監！神態輕鬆　親曝「晚到原因」

記者游芳男／宜蘭報導

台北市前議員童仲彥詐領市議員助理費用5萬多元，被判刑3年10月，需在25日報宜蘭地檢署到入監，而童仲彥於下午3時36抵達宜檢報到入監。對此，童仲彥的表情看起來相當輕鬆，而他也親曝報到晚到的原因。

▲▼童仲彥報到入監。（圖／記者游芳男攝）

童仲彥表示，早上出來時，因為忘了帶健保卡及身分證，所以又返回家裡去拿，又因為住的地方是機械停車位，上下誤了時間，所以才會在下午報到。

童仲彥涉嫌於2011年10月間，以每月3萬元薪資，雇用搬家工人擔任助理，向台北市議會申請自聘公費助理補助費，藉此詐取公費助理補助費12萬多元，另在2012年3月至2013年4月間，將魏姓助理的張姓妻子登記為自費助理，但張女並未實際從事助理工作，涉嫌《貪污治罪條例》利用職務詐取財物等罪。

法院審理時，童仲彥矢口否認犯罪，但一審根據助理供詞，依貪污罪重判7年6月、褫奪公權4年，另外偽造文書罪判刑5月，得易科罰金；童仲彥上訴後，高院認定童仲彥犯罪所得剛好超過可減刑的5萬元門檻，情堪憫恕，依照《刑法》59條減刑，改判3年10月、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院2022年2月16日駁回上訴，全案定讞。