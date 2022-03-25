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快訊／新北＋11分布樹林、板橋、中和　去過家樂福樹林店、板橋燒肉店

▲▼新北市25日公布最新確診者足跡。（圖／新北市府提供）

▲新北市25日新增11例新冠肺炎確診案。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市25日暴增11例確診個案，有10例為樹林某科技廠群聚，另1例位在中和區，感染源不明。新北衛生局進一步公布足跡，包括樹林區大安路的請坐專業剪髮、板橋區文化路一段燒肉天國、家樂福樹林店，以及中和區7-11和捷門市。

衛生局說明，案22556為男性，20多歲，已接種2劑疫苗，越南籍，為樹林科技廠夜班人員，3/23出現發燒症狀，3/24就醫採檢PCR陽性，Ct值19.35，收治隔離治療。

衛生局表示，個案居住於公司移工宿舍，經擴大採檢該公司共208人，結果9人PCR陽性，其中8人為外籍、1人為本國籍。目前匡列個案接觸者208人、173人居家隔離，持續擴大匡列疫調採檢中。另該廠新增個案案號如下為案號22557~22565，Ct值12.98~30.25，居住地為樹林區9人、板橋區1人。

▲▼新北市25日公布樹林科技廠個案關係圖。（圖／新北市府提供）

▲新北市25日公布樹林科技廠個案關係圖。（圖／新北市府提供）

另一名中和個案為案22598，男性，30多歲，已接種1劑疫苗，3/24出現喉嚨痛、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值12.7，收治專責病房治療，個案初步疫調匡列8人、居家隔離5人，均已安排採檢，持續疫調中。

衛生局長陳潤秋表示，針對樹林移工群聚案，經初步了解，確診者平常主要活動區域主要都是宿舍、工廠，休閒期間可能到新北、桃園等區域，目前持續疫調中，將針對Ct值30以上的確診者進行檢驗，以釐清源頭。

至於中和個案為單獨個案，確診者工作影響範圍並不大，因此先針對第一圈親友、公司同事等接觸者進行匡列採檢。

▲▼新北疫情記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北疫情記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

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