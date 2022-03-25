傳新北激增10例與高雄疫情相關　高市府駁：13例足跡均已釐清

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區一家化工廠24日突爆13人確診，市府擴大匡列密切接觸者，今日暫無增加病例，但有44人仍等待檢驗結果出爐。市長陳其邁稍早召開記者會說明最新疫況，對於外傳新北科技廠爆發群聚與高雄化工廠疫情有關，衛生局則駁斥傳聞，因現有13例足跡均已釐清。

樹林區科技廠一名移工24日發燒就醫，經採檢後PCR陽性，心北市府進一步匡列同宿舍、同工作區域接觸者208人，再揪出9人染疫，合計10人確診。

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高雄市長陳其邁今(25日)召開防疫記者會，有媒體詢問，外傳今日新北市新增10例本土感染個案與高雄市疫情相關。對此，衛生局簡任技正潘炤穎澄清，「今日新北市疫情與高雄市無關。」

潘炤穎指出，經疫調，高雄市現有13例確診感染個案足跡均已釐清，可傳染期間均無人涉足新北市及接觸。至於新北市今日疫情感染源調查應由新北市政府說明。

▲高雄化工廠群聚共匡列804人為密切接觸者。（圖／高雄市政府）

高市府25日防疫會議中提到，目前高雄爆發的化工廠群聚，有13人確診，分別是第一圈職場11人以及第二圈家人2人。在密切、相關接觸者部分，截至25日上午8點，第一圈、第二圈其他匡列者都已完成採檢，但職場部分有1人還在檢驗中，會積極追蹤狀況。至於第三圈接觸者，已擴大匡列至612人，612人全員到檢，目前568人檢出陰性，還有44人檢驗中。

在社區部分，市府於化工廠鄰近的前鎮仁愛公園以及左營黑瀧堂手搖飲店附近設置社區篩檢站，分別採檢1902、1145人，結果均為陰性。另外，確診的前鎮區某高中生，校內教職人員、學生共2413人採檢後也都是陰性。

▲高雄化工廠群聚，共用場域有可能是風險。（圖／高雄市政府）

▲高市府於前鎮、左營設置篩區篩檢站，有呼吸道症狀或足跡重疊者可前往採檢。（圖／高雄市政府）

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