新北三峽生命紀念館增設牌位區　即日起開放線上參觀

▲新北三峽生命紀念館。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽生命紀念館新設2846個牌位空間，預計今年4月開放首批1423個牌位線上選位順序抽籤登記，5月受理民眾申請使用。由於各界詢問度相當高，即日起開放線上參觀，民眾可至新北市公立納骨塔選位順序抽籤平台網站觀看設施影像及短片。

民政局長柯慶忠表示，近來人口結構以小家庭為主流，加上社會祭拜祖先方式改變，民眾對於塔位與牌位使用需求日增，近3年已於樹林、新莊及淡水區增設4914個牌位，今年除三峽新增2846牌位，5月受理民眾申請使用外，平溪區亦有1652個牌位空間將完工，預計6月開始可以供民眾申請。

▲三峽生命紀念館增設牌位區 。

柯慶忠指出，因三峽生命紀念館1樓原有牌位已飽和，此次特別在4樓增設牌位區，現場環境簡潔莊嚴，將分兩批啟用，滿足民眾慎終追遠需求。

殯葬管理處長黃秀川說，因應清明節現場祭祀人潮眾多，為落實防疫措施，本次先採網路線上觀看，即日起民眾可至新北市公立納骨塔選位順序抽籤平台網站線上觀看設施環境，每個牌位均有獨一的編號，供民眾選位參考。

另外，現場於4月中旬開放參觀，4月下旬線上牌位選位順序抽籤登記，5月抽籤、公告選位順序及現場選位梯次，5月中旬受理民眾申請使用，相關資訊公告於民政局生命終章、三峽區公所及新北市公立納骨塔選位順序抽籤平台網站，網址：https://drawlots.ntpc.gov.tw/ ，如仍有疑問，請洽新北市政府殯葬管理處或三峽區公所。

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